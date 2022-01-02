2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ultra Slim LED TV
Az elérhető áron kínált Philips 4500-as nagy felbontású képe révén minden elvárást túlteljesít. Egyszerű és elegáns kialakításával otthona bármely helyiségébe illik.
80 cm-es (32"-es)
200-as Picture Performance Index
LED TV
Pixel Plus HD
Az új, pálcákat formázó állványt úgy terveztük, hogy megváltoztassa a TV alatti teret, ahol a hagyományos állvány helyezkedne el, így magával ragadóbb élményt nyújt. Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.
A Philips Pixel Plus HD engine rendszer optimalizálja a képminőséget a nagy kontrasztú, tűéles képek érdekében. Akár kábeltévét néz, akár lemezekről néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.
A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képi részleteket.
4.4
5-ből
24
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
02/01/2022
România
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Produsul are caracteristici f bune.
Am ales acest Produs deoarece aveam achiziționat deja unul din același brand și eram f mulțumit de caracteristicile sale și de funcționarea impecabilă.
Előnyök
Imagine și sonor de calitate premium.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire
Használat dátuma 2021-09-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire
Használat dátuma 2021-09-01
George512
16/07/2020
România
Produsul funcționează corect și bine.
Eu sunt mulțumit de acest produs, nu am părere negativă despre el.
Előnyök
Imagine clară, sunet clar
Hátrányok
Nu sunt
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire
Használat dátuma 2019-07-16
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire
Használat dátuma 2019-07-16
Helie Turnov
20/01/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Kvalita, jednoduché ovládaní
Kvalita výrobku, skvělé recenze, zajímavá cena, celková spokojenost
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2019-12-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2019-12-20
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.