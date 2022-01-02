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Gyártás megszűnt

4500 seriesUltra Slim LED TV

32PHS4503/12

4.4

| (24) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket

Ultra Slim LED TV

Az elérhető áron kínált Philips 4500-as nagy felbontású képe révén minden elvárást túlteljesít. Egyszerű és elegáns kialakításával otthona bármely helyiségébe illik.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Pixel Plus HD-vel

Ultra Slim LED TV

  • 80 cm-es (32"-es)

  • 200-as Picture Performance Index

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

A karcsú, kifinomult tervezésű állvány könnyedséget sugall

Az új, pálcákat formázó állványt úgy terveztük, hogy megváltoztassa a TV alatti teret, ahol a hagyományos állvány helyezkedne el, így magával ragadóbb élményt nyújt. Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.

Pixel Plus HD. Éles képek - bármilyen forrásból.

A Philips Pixel Plus HD engine rendszer optimalizálja a képminőséget a nagy kontrasztú, tűéles képek érdekében. Akár kábeltévét néz, akár lemezekről néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.

LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért

A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képi részleteket.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.4

5-ből

24

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

3

02/01/2022

România

România

Ellenőrzött vevő

Produsul are caracteristici f bune.

Am ales acest Produs deoarece aveam achiziționat deja unul din același brand și eram f mulțumit de caracteristicile sale și de funcționarea impecabilă.

Előnyök

Imagine și sonor de calitate premium.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire

Használat dátuma 2021-09-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire

Használat dátuma 2021-09-01

16/07/2020

România

România

Produsul funcționează corect și bine.

Eu sunt mulțumit de acest produs, nu am părere negativă despre el.

Előnyök

Imagine clară, sunet clar

Hátrányok

Nu sunt

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire

Használat dátuma 2019-07-16

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Televizor LED ultrasubţire

Használat dátuma 2019-07-16

20/01/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Kvalita, jednoduché ovládaní

Kvalita výrobku, skvělé recenze, zajímavá cena, celková spokojenost

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Használat dátuma 2019-12-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4503 Ultra Slim LED TV

Használat dátuma 2019-12-20

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.