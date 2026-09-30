2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
349P7FUBEB/00
Tegye egyszerűbbé a csatlakozást
A Philips Brilliance 34"-es, ívelt, ultra széles kijelzőnek köszönhetően nagyobb felületre láthat rá, és több lehetőséget használhat. A kristálytiszta, széles Quad HD ívelt kijelző Önt helyezi a figyelem középpontjába. Univerzális USB-C és állítható magasságú állvány gondoskodik a kiemelkedő beállítási lehetőségekről.
P-sorozatú
34"-es (86,36 cm-es)
3440 x 1440 (WQHD)
Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.
Az új, C típusú USB 3.1 kábel egy vékony, megfordítható csatlakozóval rendelkezik, amely könnyű egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Az USB 3.1 segítségével a legnagyobb adatátviteli sebességekre tehet szert. Az USB 2.0-hoz képest 20-szor gyorsabb, ezáltal lehetővé teszi az adatok merevlemez-meghajtóról a számítógépre történő minden eddiginél gyorsabb átvitelét. Az egyszerűség kedvéért csatlakoztassa valamennyi perifériáját a monitorhoz – egykábeles dokkolóként a notebookjához –, beleértve a számítógépe nagy felbontású videokimenetét is. Emellett a power delivery technológiájú USB-C azt is lehetővé teszi, hogy a monitoron keresztül tápellátásra csatlakoztassa és feltöltse a notebookját, ezáltal elkerülhető a további kábelek használata.
Ezen Philips képernyők CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixeles képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, 178/178 fokos széles látószögű új kijelzők élettel töltik meg képeit és grafikáit. Az UltraWide 21:9 formátum még nagyobb produktivitást tesz lehetővé, mivel több helyet biztosít az egymás melletti összehasonlításhoz, és a táblázatok több oszlopa jeleníthető meg egyszerre. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.
Értékelések
A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
A maximális felbontás HDMI-, DP-, illetve USB-C-bemenet esetén is működik.
Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.
Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
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Nem támogatja egyidejűleg az USB-C bemenetet a HDMI-bemenettel szemben a PIP/PBP funkció esetén
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.