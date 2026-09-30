TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

BrillianceÍvelt UltraWide kijelző, USB-C dokkolóval

349P7FUBEB/00

Tegye egyszerűbbé a csatlakozást

A Philips Brilliance 34"-es, ívelt, ultra széles kijelzőnek köszönhetően nagyobb felületre láthat rá, és több lehetőséget használhat. A kristálytiszta, széles Quad HD ívelt kijelző Önt helyezi a figyelem középpontjába. Univerzális USB-C és állítható magasságú állvány gondoskodik a kiemelkedő beállítási lehetőségekről.

Összes előny megtekintése

a forradalmi USB-C segítségével

Tegye egyszerűbbé a csatlakozást

  • P-sorozatú

  • 34"-es (86,36 cm-es)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért

Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.

Csatlakoztasson mindent egyetlen USB-C kábel segítségével

Az új, C típusú USB 3.1 kábel egy vékony, megfordítható csatlakozóval rendelkezik, amely könnyű egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Az USB 3.1 segítségével a legnagyobb adatátviteli sebességekre tehet szert. Az USB 2.0-hoz képest 20-szor gyorsabb, ezáltal lehetővé teszi az adatok merevlemez-meghajtóról a számítógépre történő minden eddiginél gyorsabb átvitelét. Az egyszerűség kedvéért csatlakoztassa valamennyi perifériáját a monitorhoz – egykábeles dokkolóként a notebookjához –, beleértve a számítógépe nagy felbontású videokimenetét is. Emellett a power delivery technológiájú USB-C azt is lehetővé teszi, hogy a monitoron keresztül tápellátásra csatlakoztassa és feltöltse a notebookját, ezáltal elkerülhető a további kábelek használata.

CrystalClear képek, UltraWide QHD 3440 x 1440 képponttal

Ezen Philips képernyők CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixeles képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, 178/178 fokos széles látószögű új kijelzők élettel töltik meg képeit és grafikáit. Az UltraWide 21:9 formátum még nagyobb produktivitást tesz lehetővé, mivel több helyet biztosít az egymás melletti összehasonlításhoz, és a táblázatok több oszlopa jeleníthető meg egyszerre. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

  2. A maximális felbontás HDMI-, DP-, illetve USB-C-bemenet esetén is működik.

  3. Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot

  4. Az olyan műveletek, mint pl. a képernyőmegosztás, az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózati teljesítményt. A hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye meghatározzák az általános audio- és videominőséget.

  5. Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

  6. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  7. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  8. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  10. Nem támogatja egyidejűleg az USB-C bemenetet a HDMI-bemenettel szemben a PIP/PBP funkció esetén

  11. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.