Csatlakoztasson mindent egyetlen USB-C kábel segítségével

Az új, C típusú USB 3.1 kábel egy vékony, megfordítható csatlakozóval rendelkezik, amely könnyű egykábeles dokkolást tesz lehetővé. Az USB 3.1 segítségével a legnagyobb adatátviteli sebességekre tehet szert. Az USB 2.0-hoz képest 20-szor gyorsabb, ezáltal lehetővé teszi az adatok merevlemez-meghajtóról a számítógépre történő minden eddiginél gyorsabb átvitelét. Az egyszerűség kedvéért csatlakoztassa valamennyi perifériáját a monitorhoz – egykábeles dokkolóként a notebookjához –, beleértve a számítógépe nagy felbontású videokimenetét is. Emellett a power delivery technológiájú USB-C azt is lehetővé teszi, hogy a monitoron keresztül tápellátásra csatlakoztassa és feltöltse a notebookját, ezáltal elkerülhető a további kábelek használata.