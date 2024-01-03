2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
40B1U5600/00
Több mint jól felszerelt
Ez a többcélú Philips USB-C monitor rendezett, kábelrengetegtől mentes kialakítást kínál. Egyetlen kábellel folyamatos, nagy felbontású videót tekinthet meg, adatokat vihet át, és feltöltheti laptopját. A fejhallgatótartó új szintre emeli a kábelrendezést.
5000-es sorozat
40 (39.53" / 100.4 cm képátló)
3440 x 1440 (WQHD)
Ez a Philips kijelző tápellátást biztosító USB type-C csatlakozóval rendelkezik. Az intelligens és rugalmas energiagazdálkodásnak köszönhetően közvetlenül töltheti kompatibilis eszközét. A karcsú, megfordítható USB-C csatlakozó egyszerű, egyetlen kábeles csatlakoztatást tesz lehetővé. Nagy felbontású videókat nézhet és szupergyorsan továbbíthat adatokat, miközben egyidejűleg árammal látja el és tölti kompatibilis eszközét.
A beépített MultiClient KVM-kapcsolóval két különálló számítógépet vezérelhet egyetlen monitorból, billentyűzetből és egérből álló összeállítással. Egy kényelmes gombbal gyorsan válthat a források között. Praktikus a két számítógép számítási teljesítményét igénylő összeállításoknál, illetve akkor, ha egyetlen nagy monitoron két különböző számítógép képét szeretné megjeleníteni.
Az IPS kijelzők olyan fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos betekintési szöget biztosít, így a kijelző szinte bármilyen szögből látható. A hagyományos TN panelekkel ellentétben az IPS kijelzők rendkívül éles, élénk színű képeket biztosítanak, így nemcsak fényképek megtekintéséhez, filmnézéshez és webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek mindenkor pontos színmegjelenítést és egyenletes fényerőt igényelnek.
3.5
5-ből
2
Értékelések
YareQP
03/01/2024
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Előnyök
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Hátrányok
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Használat dátuma 2022-12-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Használat dátuma 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Hátrányok
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
Ez az értékelés a következőhöz készült: Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Használat dátuma 2023-12-14
Ez az értékelés a következőhöz készült: Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Használat dátuma 2023-12-14
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
CIE1976 alapján meghatározott NTSC terület
sRGB terület a CIE1931 alapján
A videó átviteléhez USB-C-n keresztül a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DP Alt módot.
Az olyan tevékenységek, mint a képernyőmegosztás, valamint az internetes online video- és audiostreamelés befolyásolhatják a hálózat teljesítményét. Az általános hang- és képminőséget a hardver, a hálózati sávszélesség és annak teljesítménye határozza meg.
Az USB-C-s tápellátási és töltési funkció használatához a notebooknak/eszköznek támogatnia kell az USB-C szabvány Power Delivery specifikációit. További részletekért tekintse meg a notebook felhasználói kézikönyvét, vagy forduljon a gyártóhoz.
Ha az Ethernet-kapcsolat lassúnak tűnik, lépjen be az OSD menübe, és válassza az USB 3.0 vagy újabb verziót, amely akár 1G LAN-sebességet is támogat.
A kijelző USB-C-s tápellátása legfeljebb 100 W (jellemzően 96 W); a maximális tápellátás az eszköztől függ.
A PowerSensor által elért energiaköltség-megtakarítás kiszámításakor az USB és a tápellátás nincs figyelembe véve.
Az EPEAT-besorolás csak ott érvényes, ahol a Philips regisztrálja a terméket. Az Ön országára vonatkozó regisztrációs állapotért látogasson el a https://www.epeat.net/ webhelyre.
A monitor eltérhet a funkciókat bemutató képektől.