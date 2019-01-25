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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
40PFK6540/12
Android rendszerű Full HD Slim LED TV
A 6500-as sorozatú Android rendszerű FHD TV-nek nemcsak a külseje tetszetős. A Perfect Pixel HD engine-nel kezdjük, amely ragyogó képekről gondoskodik; majd hozzáadjuk az Ambilight technológiát, a modern külsőt és a minőségi anyagokat, amelyek magasabb szintre emelik a nézői élményt.
102 cm-es (40"-es)
Full HD LED TV
Dual Core; 8 GB, bővíthető
DVB-T/C/S/S2
A modern kivitel jól illeszkedik a berendezéshez. A TV-nek épp olyan tetszetősnek kell lennie kikapcsol állapotban is, mint amikor be van kapcsolva.
A centrális szögletes állványunk alapjaként egy kifinomult magasfényű ezüstös kivitelt választottunk, majd ezt követően párosítottuk egy ultravékony, szögletes nyakkal, hogy a TV kialakítása tökéletesen illeszkedjen bármilyen otthon hangulatához.
Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.3
5-ből
3
Értékelések
Revolt
25/01/2019
România
Nu mai are update softvare ,blocat la versiunea android 5.11
Blocat la versiunea android 5.11 alte televizoare android folosesc versiunea 8 ,nu merita televizoare philips acesti bani
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Erelis
18/07/2019
Lietuva
Geriausias mano televizorius.
Ekranas didelis, bet ne per didelis, todėl aiškus, tikroviškas vaizdas. Apšvietimas iš TV pritaikytas pagal rodomo vaizdo ryškumą.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: „Philips“ 6500 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“ 50PFK6540 126 cm (50 in) „Full HD“ LED televizorius, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/C/S/S2 su 2 pusių „Ambilight“ ir „Perfect Pixel HD“
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: „Philips“ 6500 series Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“ 50PFK6540 126 cm (50 in) „Full HD“ LED televizorius, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/C/S/S2 su 2 pusių „Ambilight“ ir „Perfect Pixel HD“
Darckman
06/02/2019
România
Software
Voare vor mai avea asistenta software? Este blocat de un an la versiunea android 5.1 lolipop,nu se mai merita tinut acest tv,va deveni un smart tv prost
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 55PFK6540 LED TV Full HD subţire cu Android™
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.