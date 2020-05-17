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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Merüljön el kedvenc műsoraiban, filmjeiben és játékaiban a 4K UHD TV-vel, amely bármilyen forrásból származó tartalomnak lenyűgöző képi megjelenítést ad. Az Android TV, a vezeték nélküli csatlakoztathatóság és az Ambilight segítségével nemcsak lejátszhatja a kedvenceit, hanem teljesen át is adhatja magát az élménynek.
108 cm-es (43"-es) Ambilight TV
1600-as Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékélmény érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és játszhat le videókat.
A hagyományos Full HD-hez viszonyítva négyszer akkora felbontású Ultra HD több mint 8 millió pixellel és az Ultra Resolution Upscaling technológia segítségével világítja meg a képernyőt. Javított képminőséget kap az eredeti tartalomtól függetlenül, és élesebb, nagyobb mélységérzetet nyújtó képet élvezhet jobb kontraszttal, természetesebb mozgással és élénkebb részletekkel.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.2
5-ből
291
Értékelések
82%
ajánlja ezt a terméket
Zalánka
17/05/2020
Magyarország
Külsőben - belsőben BestBuy
A Tv tökéletesen kielégíti az átlagos felhasználási szokásokat, sőt még ennél többet is nyújt. Ez mellett bármelyik szobába díszként is tündököl. Az Ambilight tovább emeli az egyedi külsőt. Az Android rendszernek köszönhetően a funkciók tárháza kimeríthetetlen!
Előnyök
Jó kép és hangminőség / Ambilight / Android / Design
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 65PUS7303 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Használat dátuma 2020-01-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 65PUS7303 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Használat dátuma 2020-01-17
Jano54
15/04/2020
Magyarország
Csodás kép
Ragyogó kép, elképesztő sok szolgáltatás (android).
Előnyök
Ár teljesítmény - kiváló
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 50PUS7303 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Használat dátuma 2019-10-15
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 50PUS7303 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Használat dátuma 2019-10-15
LukacsLincoln
08/09/2019
Magyarország
Egész jó!
Egész jó bár hiányolom az android pie oprendszert. Remélem hamarosan frissíteni fogják. Működik vele a telenor mytv és a HBO GO így már nem kell külön android boxot használnom hogy tvzhessek. Minden formátumot lejátszik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV, 3-oldalas Ambilight rendszerrel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV, 3-oldalas Ambilight rendszerrel
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
Kérjük, vegye figyelembe: lehet, hogy az Amazon alkalmazások nem mindig elérhetők az Ön országában. (Az Amazon alkalmazások jelenleg csak az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában biztosan hozzáférhetők.)
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
A beépített Google Segéd szoftverfrissítésként érkezik majd a 2018-as gyártmányú Android TV-készülékekhez.
Funkcionalitása a ChromeCast beépített alkalmazásoktól és az okoseszközöktől is függ. További részletekért, kérjük, tekintse meg a ChromeCast beépített termékoldalait.