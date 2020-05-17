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Gyártás megszűnt

7300 seriesUltra Slim 4K UHD LED Android TV

43PUS7303/12

4.2

| (291) Értékelések | 82% ajánlja ezt a terméket

Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

Merüljön el kedvenc műsoraiban, filmjeiben és játékaiban a 4K UHD TV-vel, amely bármilyen forrásból származó tartalomnak lenyűgöző képi megjelenítést ad. Az Android TV, a vezeték nélküli csatlakoztathatóság és az Ambilight segítségével nemcsak lejátszhatja a kedvenceit, hanem teljesen át is adhatja magát az élménynek.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

3-oldalas Ambilight rendszerrel

Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

  • 108 cm-es (43"-es) Ambilight TV

  • 1600-as Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture Engine

Quad Core processzor és Android. Szabadon élvezheti a tartalmakat.

A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékélmény érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és játszhat le videókat.

4K Ultra HD. A képek annyira élesek, hogy Ön az események résztvevőjének érezheti magát.

4K Ultra HD. A képek annyira élesek, hogy Ön az események résztvevőjének érezheti magát.

A hagyományos Full HD-hez viszonyítva négyszer akkora felbontású Ultra HD több mint 8 millió pixellel és az Ultra Resolution Upscaling technológia segítségével világítja meg a képernyőt. Javított képminőséget kap az eredeti tartalomtól függetlenül, és élesebb, nagyobb mélységérzetet nyújtó képet élvezhet jobb kontraszttal, természetesebb mozgással és élénkebb részletekkel.

Keskeny keret és fém állvány.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

291

Értékelések

82%

ajánlja ezt a terméket

17/05/2020

Magyarország

Magyarország

Külsőben - belsőben BestBuy

A Tv tökéletesen kielégíti az átlagos felhasználási szokásokat, sőt még ennél többet is nyújt. Ez mellett bármelyik szobába díszként is tündököl. Az Ambilight tovább emeli az egyedi külsőt. Az Android rendszernek köszönhetően a funkciók tárháza kimeríthetetlen!

Előnyök

Jó kép és hangminőség / Ambilight / Android / Design

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 65PUS7303 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

Használat dátuma 2020-01-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 65PUS7303 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

Használat dátuma 2020-01-17

15/04/2020

Magyarország

Magyarország

Csodás kép

Ragyogó kép, elképesztő sok szolgáltatás (android).

Előnyök

Ár teljesítmény - kiváló

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 50PUS7303 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

Használat dátuma 2019-10-15

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 50PUS7303 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV

Használat dátuma 2019-10-15

08/09/2019

Magyarország

Magyarország

Egész jó!

Egész jó bár hiányolom az android pie oprendszert. Remélem hamarosan frissíteni fogják. Működik vele a telenor mytv és a HBO GO így már nem kell külön android boxot használnom hogy tvzhessek. Minden formátumot lejátszik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV, 3-oldalas Ambilight rendszerrel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV, 3-oldalas Ambilight rendszerrel

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

  3. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  4. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  5. A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

  7. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

  8. Kérjük, vegye figyelembe: lehet, hogy az Amazon alkalmazások nem mindig elérhetők az Ön országában. (Az Amazon alkalmazások jelenleg csak az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában biztosan hozzáférhetők.)

  9. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

  10. A beépített Google Segéd szoftverfrissítésként érkezik majd a 2018-as gyártmányú Android TV-készülékekhez.

  11. Funkcionalitása a ChromeCast beépített alkalmazásoktól és az okoseszközöktől is függ. További részletekért, kérjük, tekintse meg a ChromeCast beépített termékoldalait.