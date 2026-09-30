2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
559M1RYV/01
Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz
Az Xboxhoz tervezett Momentum kijelző az igazi konzolos játék rajongóknak az új gamer korszakot hozza el. A Bowers & Wilkins szakértői által biztosított hangzás és az Ambiglow technológia még magával ragadóbb élményt nyújt és még nagyszerűbbé varázsolja a játékot.
Xboxhoz tervezve
Momentum
55"-es (139,7 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Használja szabadon a konzoljátékokat. Az Xbox csapatával közösen kifejlesztettük ezt az Xboxhoz tervezett kijelzőt, amely az Xbox Series X-hez igazoltan optimális vizuális élményt nyújt a csatlakoztatás pillanatától kezdve.
Játsszon a rendkívül tiszta 4K felbontásban, egyenletes 120Hz-es frissítési sebességgel az Xbox Series X és más következő generációs konzolokhoz csatlakozva az egyik HDMI 2.1 bemeneten keresztül. A gyorsabb frissítési sebességnek köszönhetően kevesebb képkocka marad ki, így az ellenség mozgása rendkívül tiszta, egyenletes minőségű, ezért könnyebb célba venni őket.
A valódi 4K játékélményt és a 144Hz-es frissítési sebességet igénylő számítógépes játékok kedvelői még egyenletesebb teljesítményt élvezhetnek a rendelkezésre álló csatlakozóknak köszönhetően.
Díjak
Értékelések
BT. 709 / DCI-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.
Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.