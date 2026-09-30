Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz

Az Xboxhoz tervezett Momentum kijelző az igazi konzolos játék rajongóknak az új gamer korszakot hozza el. A Bowers & Wilkins szakértői által biztosított hangzás és az Ambiglow technológia még magával ragadóbb élményt nyújt és még nagyszerűbbé varázsolja a játékot.