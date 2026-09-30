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  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Energiahatékonysági osztály címke
    Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a távvezérlőről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe

Monitor4K HDR kijelző Ambiglow technológiával

559M1RYV/01

1 díj

Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz

Az Xboxhoz tervezett Momentum kijelző az igazi konzolos játék rajongóknak az új gamer korszakot hozza el. A Bowers & Wilkins szakértői által biztosított hangzás és az Ambiglow technológia még magával ragadóbb élményt nyújt és még nagyszerűbbé varázsolja a játékot.

Összes előny megtekintése

Optimalizált teljesítmény következő generációs konzoljátékokhoz

  • Xboxhoz tervezve

  • Momentum

  • 55"-es (139,7 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Xboxhoz tervezve az optimális játékélményért

Xboxhoz tervezve az optimális játékélményért

Használja szabadon a konzoljátékokat. Az Xbox csapatával közösen kifejlesztettük ezt az Xboxhoz tervezett kijelzőt, amely az Xbox Series X-hez igazoltan optimális vizuális élményt nyújt a csatlakoztatás pillanatától kezdve.

Egyenletes 4K / 120Hz-es játékélmény

Egyenletes 4K / 120Hz-es játékélmény

Játsszon a rendkívül tiszta 4K felbontásban, egyenletes 120Hz-es frissítési sebességgel az Xbox Series X és más következő generációs konzolokhoz csatlakozva az egyik HDMI 2.1 bemeneten keresztül. A gyorsabb frissítési sebességnek köszönhetően kevesebb képkocka marad ki, így az ellenség mozgása rendkívül tiszta, egyenletes minőségű, ezért könnyebb célba venni őket.

4K / 144Hz-es számítógépes játék nagy képernyőn

4K / 144Hz-es számítógépes játék nagy képernyőn

A valódi 4K játékélményt és a 144Hz-es frissítési sebességet igénylő számítógépes játékok kedvelői még egyenletesebb teljesítményt élvezhetnek a rendelkezésre álló csatlakozóknak köszönhetően.

Műszaki adatok

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Díjak

  • TPV_AWARD-7185171 képe

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. BT. 709 / DCI-P3 lefedettség a CIE1976 szabvány alapján

  2. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  3. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  4. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  5. A legjobb teljesítmény érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a grafikus kártya képes ennek a Philips kijelzőnek a maximális felbontásának és frissítési frekvenciájának elérésére.

  6. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  7. Az USB-C tápellátás és töltés funkcióhoz notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C csatlakozóra vonatkozó Power Delivery szabvány műszaki előírásait. További részletekért, kérjük, nézze meg notebookja használati útmutatóját vagy forduljon a gyártóhoz.

  8. Az USB-C szabványon keresztüli videoátvitelhez a notebookjának/eszközének támogatnia kell az USB-C DisplayPort váltakozó módot

  9. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.