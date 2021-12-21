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  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
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Gyártás megszűnt

6700 seriesUltra Slim 4K UHD LED Smart TV

65PUS6703/12

3.6

| (97) Értékelések

Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV

Dőljön hátra, és élvezze a 4K UHD gazdagságát Smart TV-n, amelynek a használata rendkívül egyszerű. A SAPHI segítségével azonnal hozzáférhet kedvenc tartalmaihoz. A Pixel Precise Ultra HD mindent egyenletes és éles megjelenésűvé varázsol. Az Ambilight pedig mindezt ragyogóan körbekeretezi.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

3-oldalas Ambilight rendszerrel

Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV

  • 164 cm-es (65"-es) Ambilight TV

  • 1100-as Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n

A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n

A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valósághű képet élvezhet.

Telt mélyhangok és kristálytiszta beszéd.

A DTS HD az eredeti hangtartalom megőrzésével optimalizálja a hangfeldolgozást, így Ön jobb hangzást és kristálytiszta beszédhangot élvezhet a hangszórókból.

SAPHI. A TV-nézés intelligens módja.

SAPHI. A TV-nézés intelligens módja.

A gyors és intuitív SAPHI operációs rendszerrel a Philips Smart TV használata igazi élmény. Élvezze a nagyszerű képminőséget és az egyetlen gombnyomással elérhető, áttekinthető, ikon alapú menüt. Könnyedén kezelheti TV-jét, és gyorsan navigálhat a népszerű Philips Smart TV alkalmazásokhoz, mint például a YouTube, a Netflix, és sok minden más.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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3.6

5-ből

97

Értékelések

21/12/2021

Magyarország

Magyarország

kiválo

nem csalodtam semmiben, nagyon tetszik az ambilight hatás!!!

Előnyök

egyyszerüen kezelhető

Hátrányok

semmi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 43PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV

Használat dátuma 2019-12-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 43PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV

Használat dátuma 2019-12-21

13/02/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló tv jó áron!

A Philips régen is tökéletes képi megjelenést produkált de most 4K-val sikerült egy kristálytiszta képpel kirukkolni ami tökéletes moziélményes hanggal és szép megjelenéssel párosult!Az ambilight funkció csak hab a tortán!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 50PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 50PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó!

A termékkel tökéletesen meg vagyunk elégedve. Szép képek, könnyen elsajátítható kezelés, kedvező ár. Köszönöm!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 43PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 43PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

  7. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

  8. A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.

  9. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.