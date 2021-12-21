2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
65PUS6703/12
Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Dőljön hátra, és élvezze a 4K UHD gazdagságát Smart TV-n, amelynek a használata rendkívül egyszerű. A SAPHI segítségével azonnal hozzáférhet kedvenc tartalmaihoz. A Pixel Precise Ultra HD mindent egyenletes és éles megjelenésűvé varázsol. Az Ambilight pedig mindezt ragyogóan körbekeretezi.
164 cm-es (65"-es) Ambilight TV
1100-as Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valósághű képet élvezhet.
A DTS HD az eredeti hangtartalom megőrzésével optimalizálja a hangfeldolgozást, így Ön jobb hangzást és kristálytiszta beszédhangot élvezhet a hangszórókból.
A gyors és intuitív SAPHI operációs rendszerrel a Philips Smart TV használata igazi élmény. Élvezze a nagyszerű képminőséget és az egyetlen gombnyomással elérhető, áttekinthető, ikon alapú menüt. Könnyedén kezelheti TV-jét, és gyorsan navigálhat a népszerű Philips Smart TV alkalmazásokhoz, mint például a YouTube, a Netflix, és sok minden más.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
3.6
5-ből
97
Értékelések
DonGatto847
21/12/2021
Magyarország
kiválo
nem csalodtam semmiben, nagyon tetszik az ambilight hatás!!!
Előnyök
egyyszerüen kezelhető
Hátrányok
semmi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 43PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Használat dátuma 2019-12-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 43PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Használat dátuma 2019-12-21
Jani69
13/02/2019
Magyarország
Kiváló tv jó áron!
A Philips régen is tökéletes képi megjelenést produkált de most 4K-val sikerült egy kristálytiszta képpel kirukkolni ami tökéletes moziélményes hanggal és szép megjelenéssel párosult!Az ambilight funkció csak hab a tortán!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 50PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 50PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
tundi71
24/01/2019
Magyarország
Nagyon jó!
A termékkel tökéletesen meg vagyunk elégedve. Szép képek, könnyen elsajátítható kezelés, kedvező ár. Köszönöm!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 43PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 43PUS6703 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.