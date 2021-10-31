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Gyártás megszűnt

PhotoFrame

7FF3FPW/00

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Ossza meg emlékeit

Hány digitális fotót rejteget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg, rendezze át és élje újra az emlékeket a Philips PhotoFrame™ fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók kiváló minőségű megosztásának és megjelenítésének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.

Összes előny megtekintése

Ossza meg emlékeit

  • 17,8 cm-es (7"-es) LCD

  • 16:9 képformátum

Tekintse meg az USB flash meghajtón levő képeit számítógép nélkül

USB-csatlakozó az USB flash meghajtókon tárolt képek megtekintéséhez és megosztásához.

Élvezze a kollázsokat: több fotó megjelenítése egy nézetben

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.

Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Чудова фоторамка

Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.

Előnyök

Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.

Hátrányok

Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8FF3FPW PhotoFrame

Használat dátuma 2019-10-31

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8FF3FPW PhotoFrame

Használat dátuma 2019-10-31

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.