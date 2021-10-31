2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ossza meg emlékeit
Hány digitális fotót rejteget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg, rendezze át és élje újra az emlékeket a Philips PhotoFrame™ fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók kiváló minőségű megosztásának és megjelenítésének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.
17,8 cm-es (7"-es) LCD
16:9 képformátum
USB-csatlakozó az USB flash meghajtókon tárolt képek megtekintéséhez és megosztásához.
A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.
A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Stringer
31/10/2021
Україна
Чудова фоторамка
Простий та універсальний дизайн, металева підніжка, підтримка карт пам'яті та флешек. Непоганий дисплей.
Előnyök
Ціна, дизайн, можливість як ставити горизонтально/веритально так і кріпити на стіну.
Hátrányok
Не вистачає довжини дрота живлення. Маленька роздільна здатність фото (800х600).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8FF3FPW PhotoFrame
Használat dátuma 2019-10-31
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8FF3FPW PhotoFrame
Használat dátuma 2019-10-31