2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AE6790/00
Digitális rádió útközben
A szuperkompakt, zsebméretű, automatikus hangolású digitális rádión 20 adóállomást programozhat be.
FM/MW, digitális hangolás
20 programhely
Sztereó fejhallgató
Akkumulátoros üzemeltetés
A beépített óra pontosan mutatja az időt. Kikapcsolt rádió esetén az óra a képernyőn is megjelenik, további kényelmet biztosítva.
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
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