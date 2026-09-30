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Gyártás megszűnt

Hordozható rádió

AE6790/00

Digitális rádió útközben

A szuperkompakt, zsebméretű, automatikus hangolású digitális rádión 20 adóállomást programozhat be.

Összes előny megtekintése

20 programozott rádióállomással

Digitális rádió útközben

  • FM/MW, digitális hangolás

  • 20 programhely

  • Sztereó fejhallgató

  • Akkumulátoros üzemeltetés

Beépített óra

A beépített óra pontosan mutatja az időt. Kikapcsolt rádió esetén az óra a képernyőn is megjelenik, további kényelmet biztosítva.

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Zsebméretű a hordozhatóság érdekében

0

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.