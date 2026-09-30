2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ130/12
Bármilyen életstílushoz illő karcsú, lekerekített forma
Adjon teret hordozható zenéjének otthonában, élvezze a kiváló hangminőséget az aux-in csatlakozással rendelkező Philips CD-s órás rádión. A készülék karcsú kialakítású, háttérvilágítással ellátott nagyméretű LCD kijelzővel. Ébredjen kedvenc CD-je hangjára, digitális zenére vagy ébresztő hangjelzésre.
CD
Az újraírható kompatibilis CD azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a kompatibilis audió-CD-lejátszókon lejátszható. A CD-RW kompatibilis lejátszók lézerfeje és CD dekóder áramköre úgy van kialakítva, hogy le tudja olvasni a különleges audió-CD-RW fázisváltós felvételréteget, így biztosítva, hogy Ön mindig le tudja játszani otthon készített lemezeit audió-CD-rendszerén.
A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.
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