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Gyártás megszűnt

Digitális hangolású órás rádió

AJ130/12

Bármilyen életstílushoz illő karcsú, lekerekített forma

Adjon teret hordozható zenéjének otthonában, élvezze a kiváló hangminőséget az aux-in csatlakozással rendelkező Philips CD-s órás rádión. A készülék karcsú kialakítású, háttérvilágítással ellátott nagyméretű LCD kijelzővel. Ébredjen kedvenc CD-je hangjára, digitális zenére vagy ébresztő hangjelzésre.

Összes előny megtekintése

Ébredjen kedvenc zenéjére vagy rádióműsorára

Bármilyen életstílushoz illő karcsú, lekerekített forma

  • CD

Kezeli az írható és az újraírható CD-ket

Az újraírható kompatibilis CD azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a kompatibilis audió-CD-lejátszókon lejátszható. A CD-RW kompatibilis lejátszók lézerfeje és CD dekóder áramköre úgy van kialakítva, hogy le tudja olvasni a különleges audió-CD-RW fázisváltós felvételréteget, így biztosítva, hogy Ön mindig le tudja játszani otthon készített lemezeit audió-CD-rendszerén.

Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható

A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.