Kezeli az írható és az újraírható CD-ket

Az újraírható kompatibilis CD azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a kompatibilis audió-CD-lejátszókon lejátszható. A CD-RW kompatibilis lejátszók lézerfeje és CD dekóder áramköre úgy van kialakítva, hogy le tudja olvasni a különleges audió-CD-RW fázisváltós felvételréteget, így biztosítva, hogy Ön mindig le tudja játszani otthon készített lemezeit audió-CD-rendszerén.