2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ2000/12
Ébredjen
Ébredjen kedvenc rádióállomására vagy ébresztési hangjaira. A tükrös kijelzős, elegáns Philips AJ2000 órás rádión két ébresztés állítható be, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni. Ébredjenek mindennap mosolyogva!
Tükrös kialakítású kijelző
FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.
A beépített FM hangolóegység segítségével minden nap élvezheti rádióállomásán a kedvenc dalait vagy a híreket. Egyszerűen csak hangoljon a kívánt állomásra.
4.3
5-ből
8
Értékelések
Szani
26/12/2017
Magyarország
Remek ébresztőórás rádió
Szeretem, hogy állítható a kijelző fényereje, így éjjel sem zavaró a sötétben. A kijelző kellemes, narancssárga színű. A két időpontra beállítható ébresztőért nagyon hálás vagyok, akárcsak a "szundi", illetve az egyre hangosodó ébresztő funkcióért, így kíméletesen, de határozottan ébreszt. Rádióra vagy berregésre lehet állítani az ébresztőt, de én a rádiót preferálom. Több rádióállomást is be lehet programozni (de sajnos csatorna váltásnál végig kell léptetni az összes csatornán, míg el nem jutunk a kívánt állomásig). Szintén szeretem, hogy pl a reggeli készülődésnél beállíthatom az időzítőt, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki automatikusan a rádió (15p - 120p között), így nyugodt lehetek, hogy akkor is kikapcsol, ha én elfelejteném. Azt is tapasztaltam, hogy áramszünet esetén is megmaradtak a beállításaim.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ2000 Órás rádió
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ2000 Órás rádió
DJPocaitul
24/08/2019
România
Ellenőrzött vevő
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Előnyök
Imi place ca are alimentator separat.
Hátrányok
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ2000 Radio cu ceas
Használat dátuma 2018-07-24
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ2000 Radio cu ceas
Használat dátuma 2018-07-24
Jean
22/07/2019
România
As sfătui pe oricine sa achiziționeze un astfel de aparat.
Ca un vechi utilizator al produselor Philips ma declar pe deplin mulțumit de aceasta bijuterie.Stie sa facă de toate,intr-un spațiu redus și cu un consum nesemnificativ de energie.L-am alimentat chiar și dintr-un mic panou solar montat la fereastra ! Mi-ar fi plăcut sa găsesc in documentația din cutie și modul de setare al soneriei.Dupa o pana de curent (de fapt o cădere și revenire scurta) am avut surpriza sa înceapă sa sune mereu la ora 00.Asa am ajuns la documentația de pe sait și apoi,din fericire la My Philips. M-am înscris pe My Philips nu pentru a câștiga un premiu sau alte avantaje,ci pentru a arata celor tineri,inclusiv din firma Philips,uimitoarele progrese făcute de aceasta marca in decursul anilor.Imi face plăcere sa va trimit o poza cu un aparat de radio Philips cumpărat de tatăl meu in anul 1939 ! (Pentru care mai am chiar și factura și o mică documentație).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ2000 Radio cu ceas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ2000 Radio cu ceas