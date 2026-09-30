2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ301DB/12
Keljen fel jobb lábbal!
Adjon teret hordozható zenéjének otthonában! Dokkolja iPod vagy GoGear lejátszóját a kompakt Philips órás rádióhoz. Az erőteljes mélyhangot 12 W RMS teljesítmény garantálja. Minden napja csodás zenével kezdődhet.
Fekete
Élvezze kedvenc MP3 zenéjét, miközben tölti iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja iPod lejátszóját a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod-jának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor megfelelő töltöttségéért. A távvezérlővel navigálhat, kiválasztva és lejátszva az iPod lejátszón tárolt zenéit. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti iPod készülékét dokkolás közben.
A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszernél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.
Értékelések