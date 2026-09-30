TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről

Gyártás megszűnt

Órás rádió iPod készülékhez

AJ301DB/12

Keljen fel jobb lábbal!

Adjon teret hordozható zenéjének otthonában! Dokkolja iPod vagy GoGear lejátszóját a kompakt Philips órás rádióhoz. Az erőteljes mélyhangot 12 W RMS teljesítmény garantálja. Minden napja csodás zenével kezdődhet.

Összes előny megtekintése

Ébredjen kedvenc iPod dallamaira

Keljen fel jobb lábbal!

  • Fekete

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod készülékét

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod készülékét

Élvezze kedvenc MP3 zenéjét, miközben tölti iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja iPod lejátszóját a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod-jának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor megfelelő töltöttségéért. A távvezérlővel navigálhat, kiválasztva és lejátszva az iPod lejátszón tárolt zenéit. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti iPod készülékét dokkolás közben.

wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz

wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszernél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.