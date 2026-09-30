wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszernél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.