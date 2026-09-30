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Gyártás megszűnt

Órás rádió iPod készülékhez

AJ301D/12

Keljen fel jobb lábbal!

Adjon teret hordozható zenéjének otthonában! Dokkolja iPod vagy GoGear lejátszóját a kompakt Philips órás rádióhoz. Az erőteljes mélyhangot 12 W RMS teljesítmény garantálja. Minden napja csodás zenével kezdődhet.

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Ébredjen kedvenc iPod dallamaira

Keljen fel jobb lábbal!

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod készülékét

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod készülékét

Élvezze kedvenc MP3 zenéjét, miközben tölti iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja iPod lejátszóját a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod-jának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor megfelelő töltöttségéért. A távvezérlővel navigálhat, kiválasztva és lejátszva az iPod lejátszón tárolt zenéit. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti iPod készülékét dokkolás közben.

wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz

wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszernél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

Aux-in csatlakozás a hordozható MP3-zenelejátszóhoz

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.