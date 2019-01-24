2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Keljen fel jobb lábbal!
Divatos és tetszetős Philips órás rádió. Beépített AM/FM rádióval rendelkezik, így választhatóan a kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébreszt.
Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.
A pontos idő és az ébresztési idő beállítása olyan egyszerű, hogy előfordulhat, hogy nem is lesz szüksége a Rövid üzembe helyezési útmutatóra vagy a Használati utasításra azok beállításához. Az órás rádió gombjai egyértelműen jelzik az idő és az ébresztési idő beállításának módját.
Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 2 óra), majd válasszon CD-t vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.
4.7
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Annamari21
24/01/2019
Magyarország
tökéletesen teljesíti az elvárásokat
kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Órás rádió
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Órás rádió
IPM1971
05/01/2017
България
Ellenőrzött vevő
Стилен и функционален
Часовникът е стилен и много функционален. Радиото има чист и силен звук. Часовникът върви точно. Пасва идеално с останалите мои продукти на "Филипс". Препоръчвам го!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Радиочасовник
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Радиочасовник
marta77
07/11/2013
Polska
Jest naprawdę OK!
Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Radiobudzik