TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJ3121/12

4.7

| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Keljen fel jobb lábbal!

Divatos és tetszetős Philips órás rádió. Beépített AM/FM rádióval rendelkezik, így választhatóan a kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébreszt.

Összes előny megtekintése

Ébresztés rádióval vagy csengetéssel

Keljen fel jobb lábbal!

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

Az óra és az ébresztés egyszerűen, útmutató nélkül beállítható

A pontos idő és az ébresztési idő beállítása olyan egyszerű, hogy előfordulhat, hogy nem is lesz szüksége a Rövid üzembe helyezési útmutatóra vagy a Használati utasításra azok beállításához. Az órás rádió gombjai egyértelműen jelzik az idő és az ébresztési idő beállításának módját.

Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 2 óra), majd válasszon CD-t vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Órás rádió

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Órás rádió

05/01/2017

България

България

Ellenőrzött vevő

Стилен и функционален

Часовникът е стилен и много функционален. Радиото има чист и силен звук. Часовникът върви точно. Пасва идеално с останалите мои продукти на "Филипс". Препоръчвам го!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Радиочасовник

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Радиочасовник

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Radiobudzik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3121 Radiobudzik

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.