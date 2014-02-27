2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ébredjen könnyedén
Ébressze gyermekét kedvenc hangjaival a Philips AJ3138/12 órás rádió segítségével. A cserélhető ébresztőhangok és gombok személyiséget kölcsönöznek a készüléknek, a szundítási időzítővel pedig az ébresztési beállítások megváltoztatása nélkül programozhatja az órát.
Rögzíthető ébresztési hanggal
Szundítási időzítő
Színes tárcsák és gombok
Akkumulátoros vagy hálózati tápellátás
Számos tanulmány bebizonyította, hogy a napközbeni rövid szundikálás jót tesz az egészségnek. A szundítási időzítő segítségével felveheti ezt az egészséges szokást, és nem kell aggódnia, hogy tovább alszik, mint kellene, illetve hogy minden alkalommal újra be kell állítania az ébresztőt. Csupán egyetlen gombot kell megnyomnia, és nyugodtan pihenhet 15 percet vagy akár két órát is, mielőtt visszatérne munkájához. A szundítási időzítő automatikusan visszaszámol nulláig, és az előre beállított idő letelte után megszólal a berregő ébresztés.
A Philips órás rádió beállítható szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Öt perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Ha tovább szeretne aludni, nyomja meg a Szundítás gombot kétszer, hogy 10 percig, illetve háromszor, hogy 15 percig aludhasson még.
Philips rádiókészüléke áramellátását akkumulátorral vagy közvetlenül az elektromos hálózatról is biztosíthatja, így egyedülálló kényelmet és rugalmasságot élvezhet. Ha nincs a közelben fali aljzat, vagy nem szeretne kusza kábeleket látni, működtesse egyszerűen akkumulátorral a készüléket. Ha folyamatos és stabil áramellátásra van szüksége, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali aljzatba. Most már élvezheti annak felszabadító érzését, hogy bárhol hallgathat zenét, ahol csak szeretne.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
rip164
27/02/2014
Polska
Ładny i praktyczny radiobudzik.
To mój pierwszy radibudzik i uważam za udany zakup,stacje radiowe wyszukuje bez problemów,dzwięk jest zadowalający,jest mały i zgrabny,na bateriach działa tak jak na zasilaczu tylko podświetlanie wygasza się po kilku sekundach,ma ładny wygląd i czytelne cyfry brakuje tylko możliwości przyciemniania podświetlania.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3138 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3138 Radiobudzik
ada11
17/12/2013
Polska
fajny budzik dla dziecka, super pomysł z wymienną obudową
Budzik jest dość przyjazny co do użytkowania, starsze dziecko potrafić będzie bez problemu korzystać z jego funkcji. Świetna opcja zmiany elementów obudowy (błękit lub róż), co pozwala dostosować wygląd do innych elementów wyposażenia.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3138 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3138 Radiobudzik
Darek31
15/05/2012
Polska
Ten produkt ma oryginalny wygląd i jest praktyczny
Philips Radiobudzik AJ3138 mimo że wygląda jak zabawka jest bardzo użytecznym urządzeniem o niebanalnym wyglądzie. Jego zaletą jest prostota obsługi i jakość wykonania
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3138 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3138 Radiobudzik