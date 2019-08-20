2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ébredjen fel FM rádióra és teljesen feltöltött okostelefonra
A Philips AJ3200 órás rádió bármely okostelefont, iPhone vagy Android készüléket feltölt, amíg Ön alszik. A rugalmas tartó bármely telefonon tökéletesen illeszkedik a csatlakozó pozíciójához. Ébredjen a kedvenc FM rádiója hangjaira, és kezdje a napot teljesen feltöltve.
Univerzális töltés
FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása
Nincs többé kábelrengeteg az éjjeliszekrényen. Ez az órás rádió három cserélhető tartóval rendelkezik az iPhone, Android vagy egyéb okostelefonok töltéséhez. Használja az Apple Lightning vagy 30 csatlakozós töltőkábelt a megfelelő tartóval az iPhone készülékekhez és/vagy a mellékelt mikro USB-s tartót Android és egyéb eszközökhöz. A kábel és a tartó csatlakoztatását követően dokkolja az okostelefont, és máris megkezdődik a töltés. A kábelek gondosan elrendezve, a szem elől rejtve vannak.
Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.
A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.
3.5
5-ből
8
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Radio cu ceas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Radio cu ceas
DudDa
19/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Radiobudzik
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Laikrodis-radijas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Laikrodis-radijas