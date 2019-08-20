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Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJ3200/12

3.5

| (8) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

Ébredjen fel FM rádióra és teljesen feltöltött okostelefonra

A Philips AJ3200 órás rádió bármely okostelefont, iPhone vagy Android készüléket feltölt, amíg Ön alszik. A rugalmas tartó bármely telefonon tökéletesen illeszkedik a csatlakozó pozíciójához. Ébredjen a kedvenc FM rádiója hangjaira, és kezdje a napot teljesen feltöltve.

Összes előny megtekintése

Ébredjen fel FM rádióra és teljesen feltöltött okostelefonra

  • Univerzális töltés

  • FM, digitális hangolás

  • Kettős ébresztés

  • Óra és ébresztés tartaléktáplálása

Univerzális töltőtartók, és a kábelrengeteget megszüntető kábelkezelés

Univerzális töltőtartók, és a kábelrengeteget megszüntető kábelkezelés

Nincs többé kábelrengeteg az éjjeliszekrényen. Ez az órás rádió három cserélhető tartóval rendelkezik az iPhone, Android vagy egyéb okostelefonok töltéséhez. Használja az Apple Lightning vagy 30 csatlakozós töltőkábelt a megfelelő tartóval az iPhone készülékekhez és/vagy a mellékelt mikro USB-s tartót Android és egyéb eszközökhöz. A kábel és a tartó csatlakoztatását követően dokkolja az okostelefont, és máris megkezdődik a töltés. A kábelek gondosan elrendezve, a szem elől rejtve vannak.

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.5

5-ből

8

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

2

20/08/2019

România

România

Cel mai bun de pe piata

Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Radio cu ceas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Radio cu ceas

19/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Rewelacja

Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Radiobudzik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Radiobudzik

13/12/2014

Lietuva

Lietuva

Puikus,geras gaminys

Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Laikrodis-radijas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3200 Laikrodis-radijas

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.