2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Keljen fel jobb lábbal!
Ezzel a stílusos, kettős ébresztési funkcióval rendelkező Philips órás rádióval kedvenc rádióállomásának hangjára vagy egy kellemes ébresztődallamra ébredhet. Ráadásul egy praktikus kábel segítségével könnyedén plug-and-play hordozható zenelejátszójához csatlakoztathatja a készüléket.
FM/MW, analóg hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása
Beépített audiobemeneti kábel
Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.
A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.
A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Alberts
18/08/2020
România
Ellenőrzött vevő
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3226 Radio cu ceas
Használat dátuma 2020-04-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3226 Radio cu ceas
Használat dátuma 2020-04-18