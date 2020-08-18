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Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJ3226/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Keljen fel jobb lábbal!

Ezzel a stílusos, kettős ébresztési funkcióval rendelkező Philips órás rádióval kedvenc rádióállomásának hangjára vagy egy kellemes ébresztődallamra ébredhet. Ráadásul egy praktikus kábel segítségével könnyedén plug-and-play hordozható zenelejátszójához csatlakoztathatja a készüléket.

Összes előny megtekintése

Ébresztés rádióval vagy csengetéssel

Keljen fel jobb lábbal!

  • FM/MW, analóg hangolás

  • Kettős ébresztés

  • Óra és ébresztés tartaléktáplálása

  • Beépített audiobemeneti kábel

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3226 Radio cu ceas

Használat dátuma 2020-04-18

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3226 Radio cu ceas

Használat dátuma 2020-04-18

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.