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Gyártás megszűnt

Órás rádió iPhone/iPod-hoz

AJ3275D/12

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára

Kezdje jól a napot iPod/iPhone készülékéről felhangzó kedvenc zeneszámaival. Ez a kompakt óra lejátssza a zeneszámokat a Lightning csatlakozóval rendelkező iPod/iPhone típusokról, sőt tölti is őket, még védőtokban is. Ébredhet rádióra vagy sípolásra is, ha azt szeretné.

Összes előny megtekintése

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • FM, kettős ébresztés

  • 2 W

FM digitális hangolás programhelyekkel

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

2 W RMS kimeneti összteljesítmény

2 W RMS kimeneti összteljesítmény

A rendszer kimeneti összteljesítménye 2 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.