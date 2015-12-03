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Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJ3500/12

4

| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Nagykijelzős órás rádió

Tegye derűsebbé reggeleit a LED-es időkijelzővel. Csatlakoztatott állapotban az óra automatikusan beállítja az időt, a tartalék elemmel pedig hálózati kapcsolat nélkül is hallhatók az ébresztési hangjelzések. Választhat a sípolás és a rádió között.

Összes előny megtekintése

Nagykijelzős órás rádió

  • Nagy kijelző

  • FM/MW, analóg hangolás

  • Kettős ébresztés

  • Óra és ébresztés tartaléktáplálása

Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Nagy kijelző a jó láthatóságért

A nagy kijelzőnek köszönhetően még távolról is könnyen olvasható a képernyőn megjelenített információ, mint pl. a pontos idő és az ébresztés. A készülék ideális választás az idősebbek és a gyengénlátók számára.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

03/12/2015

România

România

Ellenőrzött vevő

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radio cu ceas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radiobudzik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radiobudzik

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radiobudzik

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.