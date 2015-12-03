2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Nagykijelzős órás rádió
Tegye derűsebbé reggeleit a LED-es időkijelzővel. Csatlakoztatott állapotban az óra automatikusan beállítja az időt, a tartalék elemmel pedig hálózati kapcsolat nélkül is hallhatók az ébresztési hangjelzések. Választhat a sípolás és a rádió között.
Nagy kijelző
FM/MW, analóg hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása
A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.
A nagy kijelzőnek köszönhetően még távolról is könnyen olvasható a képernyőn megjelenített információ, mint pl. a pontos idő és az ébresztés. A készülék ideális választás az idősebbek és a gyengénlátók számára.
4.0
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ciuc70
03/12/2015
România
Ellenőrzött vevő
Mulţumit
ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radio cu ceas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radio cu ceas
MartaR
26/07/2014
Polska
nieskomplikowany i skuteczny
Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radiobudzik
Irasmaster
02/04/2014
Polska
Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika
Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radiobudzik
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3500 Radiobudzik