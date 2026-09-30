Az előre feltöltött nyugtató zene mellett könnyű elaludni

Pihenjen, vagy merüljön állomba a nyugtató hangok mellett. A Philips órás rádió több beépített nyugtató zenével van ellátva. Önnek csupán választania kell, hogy az esőcseppek, az óceán hullámai, és más nyugtató zenék közül, hogy pihenése közben melyiket kívánja hallgatni.