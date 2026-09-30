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Gyártás megszűnt

Digitális hangolású órás rádió

AJ3650/12

Kijelzés tetszőleges helyen és időben

A Philips órás rádió vetítése nappal ultra nagy fényerejű, éjjel pedig kíméletesen megvilágított; a megjelenített idő, dátum és animáció mindig tiszta és éles. Az intelligens hőmérséklet-érzékelők a belső és külső hőmérsékletet egyaránt kijelzik – amikor csak kíváncsi rá.

Összes előny megtekintése

rendkívül fényes vetítés

Kijelzés tetszőleges helyen és időben

  • Rendkívül fényes időkivetítés

Idő, dátum, hőmérséklet és animációk kijelzése

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Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Az előre feltöltött nyugtató zene mellett könnyű elaludni

Az előre feltöltött nyugtató zene mellett könnyű elaludni

Pihenjen, vagy merüljön állomba a nyugtató hangok mellett. A Philips órás rádió több beépített nyugtató zenével van ellátva. Önnek csupán választania kell, hogy az esőcseppek, az óceán hullámai, és más nyugtató zenék közül, hogy pihenése közben melyiket kívánja hallgatni.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.