2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ3650/12
Kijelzés tetszőleges helyen és időben
A Philips órás rádió vetítése nappal ultra nagy fényerejű, éjjel pedig kíméletesen megvilágított; a megjelenített idő, dátum és animáció mindig tiszta és éles. Az intelligens hőmérséklet-érzékelők a belső és külső hőmérsékletet egyaránt kijelzik – amikor csak kíváncsi rá.
Rendkívül fényes időkivetítés
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A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.
Pihenjen, vagy merüljön állomba a nyugtató hangok mellett. A Philips órás rádió több beépített nyugtató zenével van ellátva. Önnek csupán választania kell, hogy az esőcseppek, az óceán hullámai, és más nyugtató zenék közül, hogy pihenése közben melyiket kívánja hallgatni.
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