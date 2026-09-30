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Gyártás megszűnt

Digitális hangolású órás rádió

AJ3916/12

Kezdje a napot kedvenc CD számával

Tegye örömtelibbé mindennapjait kedvenc hangjaival! A Philips órás rádióval előre betöltött nyugtató zenére merülhet álomba, és kedvenc CD-jére vagy természetes hangokra ébredhet. A széles szögtartományú sztereó hangsugárzókkal élvezetes az ébredés.

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vagy előre betöltött, természetes hangokkal

Kezdje a napot kedvenc CD számával

  • CD

CD, CD-R és CD-RW lejátszása

CD, CD-R és CD-RW lejátszása

A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW forrásokból hallgasson zenét. Egyetlen CD lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat. A CD-RW kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a kompatibilis audió-CD lejátszókon lejátszható.

Ébredjen a természet hangjaira, CD-re, rádióműsorra vagy hangjelzésre

Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.