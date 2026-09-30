CD, CD-R és CD-RW lejátszása

A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW forrásokból hallgasson zenét. Egyetlen CD lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat. A CD-RW kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a kompatibilis audió-CD lejátszókon lejátszható.