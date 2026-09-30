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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ3916/12
Kezdje a napot kedvenc CD számával
Tegye örömtelibbé mindennapjait kedvenc hangjaival! A Philips órás rádióval előre betöltött nyugtató zenére merülhet álomba, és kedvenc CD-jére vagy természetes hangokra ébredhet. A széles szögtartományú sztereó hangsugárzókkal élvezetes az ébredés.
CD
A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW forrásokból hallgasson zenét. Egyetlen CD lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat. A CD-RW kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a kompatibilis audió-CD lejátszókon lejátszható.
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.
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