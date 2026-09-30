Beépített rekesz a csatlakozóvégek tárolásához

A töltő csatlakozóvégeinek biztonságos és praktikus tárolást nyújtó beépített rekesz biztosítja a megfelelő használatot a következő alkalommal is. A töltő a különböző mobiltelefonok érdekében a kis és nagy méretű csatlakozóvégek mellett egy mini-USB eszközökhöz való csatlakozóval is el van látva.