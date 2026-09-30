2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ4200/12
Töltse mobiltelefonját alvás közben
A Philips órás rádió nem csupán kedvenc rádióadójával ébreszti Önt, de fel is tölti mobiltelefonját, miközben Ön alszik. Kettős ébresztés, hétköznapi és hétvégi beállításokkal, és nagy LCD-kijelző a könnyű olvashatósághoz.
Mobiltelefon/USB-eszköz töltése
A töltő csatlakozóvégeinek biztonságos és praktikus tárolást nyújtó beépített rekesz biztosítja a megfelelő használatot a következő alkalommal is. A töltő a különböző mobiltelefonok érdekében a kis és nagy méretű csatlakozóvégek mellett egy mini-USB eszközökhöz való csatlakozóval is el van látva.
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
Elég egy pillantás az LCD kijelzőre a dátum és a hét napjainak leolvasásához
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