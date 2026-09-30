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Gyártás megszűnt

Digitális hangolású órás rádió

AJ4200/12

Töltse mobiltelefonját alvás közben

A Philips órás rádió nem csupán kedvenc rádióadójával ébreszti Önt, de fel is tölti mobiltelefonját, miközben Ön alszik. Kettős ébresztés, hétköznapi és hétvégi beállításokkal, és nagy LCD-kijelző a könnyű olvashatósághoz.

Összes előny megtekintése

Töltse mobiltelefonját alvás közben

  • Mobiltelefon/USB-eszköz töltése

Beépített rekesz a csatlakozóvégek tárolásához

Beépített rekesz a csatlakozóvégek tárolásához

A töltő csatlakozóvégeinek biztonságos és praktikus tárolást nyújtó beépített rekesz biztosítja a megfelelő használatot a következő alkalommal is. A töltő a különböző mobiltelefonok érdekében a kis és nagy méretű csatlakozóvégek mellett egy mini-USB eszközökhöz való csatlakozóval is el van látva.

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

A dátum és a hét napjainak kijelzése

A dátum és a hét napjainak kijelzése

Elég egy pillantás az LCD kijelzőre a dátum és a hét napjainak leolvasásához

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.