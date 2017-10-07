TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJ4300B/12

2.7

| (3) Értékelések

Keljen fel jobb lábbal!

Ébredjen kellemesen az Önnek és partnerének is megfelelő kettős ébresztés funkcióval és a programozott FM állomásokkal, hogy mindketten kedvenc rádióműsorukra, vagy akár az ébresztő hangjára ébredhessenek. A tartozék USB port segítségével bármilyen mobilkészüléket fel tud tölteni.

Összes előny megtekintése

Keljen fel jobb lábbal!

  • FM, digitális hangolás

  • Kettős ébresztés

  • Óra és ébresztés tartaléktáplálása

Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért

Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért

A Philips rádió lejátszási ideje egyszerűen beállítható a kívánt számú perc megadásával a digitális időzítőn. Az időzítő a beállított idő letelte után kikapcsolja a rádiót.

A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

2.7

5-ből

3

Értékelések

4
3

07/10/2017

Polska

Polska

Kolejny produkt Philipsa w domu.

Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radiobudzik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radiobudzik

14/02/2016

Slovenija

Slovenija

Kupil, vrnil po 2 dneh

Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radioura

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radioura

15/09/2017

România

România

De 2 lei cumperi de 2 lei ai.

Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radio cu ceas

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radio cu ceas

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.