2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ4300B/12
Keljen fel jobb lábbal!
Ébredjen kellemesen az Önnek és partnerének is megfelelő kettős ébresztés funkcióval és a programozott FM állomásokkal, hogy mindketten kedvenc rádióműsorukra, vagy akár az ébresztő hangjára ébredhessenek. A tartozék USB port segítségével bármilyen mobilkészüléket fel tud tölteni.
FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása
A Philips rádió lejátszási ideje egyszerűen beállítható a kívánt számú perc megadásával a digitális időzítőn. Az időzítő a beállított idő letelte után kikapcsolja a rádiót.
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.
2.7
5-ből
3
Értékelések
jacek3miasto
07/10/2017
Polska
Kolejny produkt Philipsa w domu.
Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radiobudzik
insomniac
14/02/2016
Slovenija
Kupil, vrnil po 2 dneh
Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radioura
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radioura
Pulman
15/09/2017
România
De 2 lei cumperi de 2 lei ai.
Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radio cu ceas
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4300B Radio cu ceas