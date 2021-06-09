2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ébredjen és sugározzon!
Mivel minden nap egyedi, a barátságos Philips órás rádió különleges reggeli társává válhat. Időkivetítő funkciójával tetszőleges felületre kivetíthető a pontos idő – ébredjen föl, nyissa ki a szemét, és máris láthatja, hogy hány óra van. Így egyre jobb lesz minden reggel.
Időkivetítés
FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Elemes vagy hálózati tápellátás
A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.
A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.
A beépített FM hangolóegység segítségével minden nap élvezheti rádióállomásán a kedvenc dalait vagy a híreket. Egyszerűen csak hangoljon a kívánt állomásra.
4.2
5-ből
6
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas
Használat dátuma 2019-06-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas
Használat dátuma 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas
neludela3
22/12/2017
România
Recomand cu caldura
Se aude perfect, ceasul este de mare precizie,de mare ajutor este proiectia orei pe perete(tavan)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas