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Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJ4800/12

4.2

| (6) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

Ébredjen és sugározzon!

Mivel minden nap egyedi, a barátságos Philips órás rádió különleges reggeli társává válhat. Időkivetítő funkciójával tetszőleges felületre kivetíthető a pontos idő – ébredjen föl, nyissa ki a szemét, és máris láthatja, hogy hány óra van. Így egyre jobb lesz minden reggel.

Összes előny megtekintése

időkivetítéssel

Ébredjen és sugározzon!

  • Időkivetítés

  • FM, digitális hangolás

  • Kettős ébresztés

  • Elemes vagy hálózati tápellátás

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható

A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.

Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

Ismétlő ébresztő a további szundításhoz

A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.

FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért

A beépített FM hangolóegység segítségével minden nap élvezheti rádióállomásán a kedvenc dalait vagy a híreket. Egyszerűen csak hangoljon a kívánt állomásra.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

6

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

3
2

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas

Használat dátuma 2019-06-09

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas

Használat dátuma 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas

22/12/2017

România

România

Recomand cu caldura

Se aude perfect, ceasul este de mare precizie,de mare ajutor este proiectia orei pe perete(tavan)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ4800 Radio cu ceas

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.