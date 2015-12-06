2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tegye színesebbé a napját
Válassza ezt az elegáns ébresztőórát, amely többet nyújt, mint a külseje alapján sejthető. A Philips AJ5000/12 óra csatlakoztatáskor automatikusan beállítja a pontos időt, a többszínű hangulatfényekkel pedig kellemes atmoszférát teremt.
Többszínű hangulatvilágítás
FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása
Kezdjen minden napot kellemesen, a kiválasztott ébresztési hanggal. Ébredjen ébresztőórára vagy zenére, de akár kedvenc rádióállomásának hangjára is. Az ébresztési hang közben a hangulatfény is bekapcsolhat, még kellemesebbé téve a reggeleket. A hangulatfény képes színváltoztatásra is, attól függően, hogy milyen hosszú ideig szunyókál az első ébresztéstől. Az első tíz percben zöld, a következő tíz percben sárga, ezután pedig vörös fénnyel figyelmezteti, hogy el fog késni.
A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.
Az intelligens óra áramkimaradás esetén is mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt állapotában is aktív marad, köszönhetően a gyárilag behelyezett akkumulátornak. A hálózati áramellátás visszatértével nem kell ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más beállításokat. És még ennél is nagyszerűbb, hogy az akkumulátor még akkor is elegendő feszültséget biztosít az ébresztő beállított időben való bekapcsolásához, ha a hálózati áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell attól tartania, hogy elalszik.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Iorgas777
06/12/2015
România
Ceva deosebit, merita cumparat.
Radio fara antena ai 15-20 programe, lumini ambientale deosebite, display future, are clasa ...5 stele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5000 Radio cu ceas şi acord digital
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5000 Radio cu ceas şi acord digital