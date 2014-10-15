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Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJ5030/12

4

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Ébredjen és sugározzon

Élvezze annak kényelmét, hogy bármilyen felületre rásugározhatja a pontos időt. Élesítse vagy tükrözze a képet, hogy az mindig tiszta és olvasható legyen a falon vagy a mennyezeten. Ez az óra automatikusan beállítja az időt. Zenére, rádióra vagy hangjelzésre is ébredhet.

Összes előny megtekintése

időkivetítéssel

Ébredjen és sugározzon

  • Időkivetítés

  • FM, digitális hangolás

  • Kettős ébresztés

  • Óra és ébresztés tartaléktáplálása

Rugalmas vetítési szög – bárhonnan jól látható

A rugalmas szögben állítható vetítőcső segítségével kedve szerint beállíthatja, hogy az óra hova vetítse ki az időt. A cső finom beállítószervekkel vízszintes és függőleges irányban állítható, így a pontos időt pontosan oda vetítheti, ahová kívánja – a falra, a mennyezetre vagy valamelyik bútorra. Az időt a feje elmozdítása nélkül leolvashatja, és mindez nagyszerűen mutat.

Állítható fókusz a lehető legélesebb kivetítés érdekében

Az egyszerűen használható fókuszbeállítás segítségével mindig éles a kivetített pontos idő képe. A fókuszbeállítás segítségével 1 és 2,5 méter közötti távolságon kaphat tiszta kivetített képet. Élvezze a tiszta és éles kivetített képet, és mindig legyen tiszta képe az időről.

Oldalváltás a kivetített kép megfordításához

Ez az órás rádió a kényelmes megtekintés érdekében a falra vagy a mennyezetre vetíti ki a pontos időt. Az oldalváltás funkció segítségével a kivetített kép azonnal elforgatható 180 fokban, hogy a szoba bármely részéről egyszerűen olvasható legyen.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5030 Radiobudzik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5030 Radiobudzik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5030 Radiobudzik

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.