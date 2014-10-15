2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ébredjen és sugározzon
Élvezze annak kényelmét, hogy bármilyen felületre rásugározhatja a pontos időt. Élesítse vagy tükrözze a képet, hogy az mindig tiszta és olvasható legyen a falon vagy a mennyezeten. Ez az óra automatikusan beállítja az időt. Zenére, rádióra vagy hangjelzésre is ébredhet.
Időkivetítés
FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása
A rugalmas szögben állítható vetítőcső segítségével kedve szerint beállíthatja, hogy az óra hova vetítse ki az időt. A cső finom beállítószervekkel vízszintes és függőleges irányban állítható, így a pontos időt pontosan oda vetítheti, ahová kívánja – a falra, a mennyezetre vagy valamelyik bútorra. Az időt a feje elmozdítása nélkül leolvashatja, és mindez nagyszerűen mutat.
Az egyszerűen használható fókuszbeállítás segítségével mindig éles a kivetített pontos idő képe. A fókuszbeállítás segítségével 1 és 2,5 méter közötti távolságon kaphat tiszta kivetített képet. Élvezze a tiszta és éles kivetített képet, és mindig legyen tiszta képe az időről.
Ez az órás rádió a kényelmes megtekintés érdekében a falra vagy a mennyezetre vetíti ki a pontos időt. Az oldalváltás funkció segítségével a kivetített kép azonnal elforgatható 180 fokban, hogy a szoba bármely részéről egyszerűen olvasható legyen.
4.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
slowik
15/10/2014
Polska
Dobra jakość
Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5030 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5030 Radiobudzik
marakuba
15/05/2012
Polska
Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.
Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5030 Radiobudzik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ5030 Radiobudzik