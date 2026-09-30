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Gyártás megszűnt

Ébresztőórás rádió iPod/iPhone-hoz

AJ5305D/12

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára

Kezdje a napját a Philips órás rádióval és dokkolóállomással. Az ingyenes Philips alkalmazás jobb ébredési és rádiózási élményt nyújt, ugyanakkor a készülék 4 W RMS teljesítménye erőteljes és tiszta hangzást biztosít. Egyszerűen csak dokkolja iPod/iPhone készülékét, akár tokkal együtt.

Összes előny megtekintése

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • FM, kettős ébresztés

  • 4 W

Ingyenes HomeStudio alkalmazás a még jobb ébresztési és rádióélményhez

Ingyenes HomeStudio alkalmazás a még jobb ébresztési és rádióélményhez

Az ébresztéshez és a rádióhallgatáshoz a legjobb a Philips HomeStudio alkalmazást használni. Mindössze le kell töltenie az Apple App Store oldalról, és máris élvezheti a számtalan izgalmas funkciót. A speciális ébresztésbeállítás például nagyobb rugalmasságot biztosít az ébresztési beállítások terén - beleértve az ébresztés hangerejét, időtartamát, dátumát és hangját. Egyben hatékonyabb felhasználói felületet is biztosít a rádióhallgatáshoz az egyszerűen használható, előzetes csatornaprogramozási funkciókkal.

4 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

FM digitális hangolás programhelyekkel

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.