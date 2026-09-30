TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben

Gyártás megszűnt

Ébresztőórás rádió iPod/iPhone-hoz

AJ6200D/12

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű zenéjére

iPod/iPhone készülékének töltése és zenelejátszás a Lightning csatlakozón keresztül a stílusos Philips órás rádióval. Extra USB, 5 W-os kimeneti teljesítmény és FM digitális hangolási lehetőség programhelyekkel. A nagy gombok egyszerű ébresztési és időbeállítást tesznek lehetővé.

Összes előny megtekintése

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű zenéjére

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • USB port a töltéshez

  • 5 W, FM, kettős ébresztés

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

FM digitális hangolás programhelyekkel

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Extra USB egy további okostelefon vagy táblagép töltéséhez

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.