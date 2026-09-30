2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ6200D/12
Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű zenéjére
iPod/iPhone készülékének töltése és zenelejátszás a Lightning csatlakozón keresztül a stílusos Philips órás rádióval. Extra USB, 5 W-os kimeneti teljesítmény és FM digitális hangolási lehetőség programhelyekkel. A nagy gombok egyszerű ébresztési és időbeállítást tesznek lehetővé.
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
USB port a töltéshez
5 W, FM, kettős ébresztés
Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.
A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
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