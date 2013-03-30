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Gyártás megszűnt

Digitális hangolású órás rádió

AJ7000/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Keljen fel jobb lábbal!

Divatos és tetszetős Philips órás rádió. Beépített FM/MW rádióval rendelkezik, így kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébresztheti.

Összes előny megtekintése

ébredés kedvenc rádióállomása hangjára

Keljen fel jobb lábbal!

  • FM, digitális hangolás

  • 20 programhely

  • Kettős ébresztés

  • Csatlakoztatás és beállítás

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért

Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért

A Philips rádió lejátszási ideje egyszerűen beállítható a kívánt számú perc megadásával a digitális időzítőn. Az időzítő a beállított idő letelte után kikapcsolja a rádiót.

Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 2 óra), majd válasszon CD-t vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

30/03/2013

Polska

Polska

Super produkt

Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.