2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Keljen fel jobb lábbal!
Divatos és tetszetős Philips órás rádió. Beépített FM/MW rádióval rendelkezik, így kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébresztheti.
FM, digitális hangolás
20 programhely
Kettős ébresztés
Csatlakoztatás és beállítás
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
A Philips rádió lejátszási ideje egyszerűen beállítható a kívánt számú perc megadásával a digitális időzítőn. Az időzítő a beállított idő letelte után kikapcsolja a rádiót.
Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 2 óra), majd válasszon CD-t vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.
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5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Sokrated
30/03/2013
Polska
Super produkt
Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem