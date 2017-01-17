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Gyártás megszűnt

Digitális hangolású órás rádió

AJ7010/12

3.4

| (5) Értékelések

Ébredjen

Ez a divatos és tetszetős Philips órás rádió időben ébreszti Önt. Ébresztőként választhat a beépített rádió és a természet hangja között. A hőmérséklet-érzékelő egész nap kijelzi a belső és külső hőmérsékletet.

Összes előny megtekintése

a természet hangjára

Ébredjen

  • belső/külső hőmérséklet

  • FM/MW, digitális hangolás

  • Kettős ébresztés

  • Hétköznapi/hétvégi ébresztés

Az előre feltöltött nyugtató zene mellett könnyű elaludni

Az előre feltöltött nyugtató zene mellett könnyű elaludni

Pihenjen, vagy merüljön álomba a nyugtató hangok mellett. A Philips órás rádió több beépített nyugtató zenével van ellátva. Önnek csupán választania kell, hogy az esőcseppek, az óceán hullámai, és más nyugtató zenék közül, hogy pihenése közben melyiket kívánja hallgatni.

Belső és külső hőmérséklet kijelzése

Belső és külső hőmérséklet kijelzése

Időjárás-előrejelzés egyetlen gombnyomásra. A Philips órás rádió tájékoztatja az aktuális hőmérsékleti értékekről. Az intelligens hőmérséklet-érzékelő kijelzi a külső hőmérsékletet - amikor csak kíváncsi rá.

Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet

Az intelligens óra áramkimaradás esetén is mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt állapotában is aktív marad, köszönhetően a gyárilag behelyezett akkumulátornak. A hálózati áramellátás visszatértével nem kell ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más beállításokat. És még ennél is nagyszerűbb, hogy az akkumulátor még akkor is elegendő feszültséget biztosít az ébresztő beállított időben való bekapcsolásához, ha a hálózati áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell attól tartania, hogy elalszik.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.4

5-ből

5

Értékelések

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.