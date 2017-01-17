2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ7010/12
Ébredjen
Ez a divatos és tetszetős Philips órás rádió időben ébreszti Önt. Ébresztőként választhat a beépített rádió és a természet hangja között. A hőmérséklet-érzékelő egész nap kijelzi a belső és külső hőmérsékletet.
belső/külső hőmérséklet
FM/MW, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Hétköznapi/hétvégi ébresztés
Pihenjen, vagy merüljön álomba a nyugtató hangok mellett. A Philips órás rádió több beépített nyugtató zenével van ellátva. Önnek csupán választania kell, hogy az esőcseppek, az óceán hullámai, és más nyugtató zenék közül, hogy pihenése közben melyiket kívánja hallgatni.
Időjárás-előrejelzés egyetlen gombnyomásra. A Philips órás rádió tájékoztatja az aktuális hőmérsékleti értékekről. Az intelligens hőmérséklet-érzékelő kijelzi a külső hőmérsékletet - amikor csak kíváncsi rá.
Az intelligens óra áramkimaradás esetén is mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt állapotában is aktív marad, köszönhetően a gyárilag behelyezett akkumulátornak. A hálózati áramellátás visszatértével nem kell ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más beállításokat. És még ennél is nagyszerűbb, hogy az akkumulátor még akkor is elegendő feszültséget biztosít az ébresztő beállított időben való bekapcsolásához, ha a hálózati áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell attól tartania, hogy elalszik.
3.4
5-ből
5
Értékelések
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním