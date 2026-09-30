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Gyártás megszűnt

dokkolóegység iPod/iPhone-hoz

AJ7040D/12

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára

Kezdje a napot iPod/iPhone készülékéről felhangzó kedvenc zeneszámaival. A beépített Bass Reflex hangszórókkal ellátott tetszetős dokkolórendszer gazdag mélyhangot és erőteljes hangzást nyújt. Igényének megfelelően a rádió hangjára vagy a kettős hangjelzésre is kelhet.

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Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára

Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Univerzális távvezérlő az audiorendszerhez és iPod/iPhone készülékhez

Univerzális távvezérlő az audiorendszerhez és iPod/iPhone készülékhez

A Philips univerzális távvezérlő egyetlen gombnyomásával dalok százai között navigálhat egyszerre Philips zenei rendszerén és iPod/iPhone lejátszóján egyaránt. A műsorszámról, az előadóról, az albumról és a műfajról szóló információk megjelenítése mellett olyan gyors és könnyed, egy kézzel is kezelhető vezérlést tesz lehetővé, amely garantáltan egyedülálló felhasználói élményt nyújt az Ön számára.

Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is

Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.