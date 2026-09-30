Univerzális távvezérlő az audiorendszerhez és iPod/iPhone készülékhez

A Philips univerzális távvezérlő egyetlen gombnyomásával dalok százai között navigálhat egyszerre Philips zenei rendszerén és iPod/iPhone lejátszóján egyaránt. A műsorszámról, az előadóról, az albumról és a műfajról szóló információk megjelenítése mellett olyan gyors és könnyed, egy kézzel is kezelhető vezérlést tesz lehetővé, amely garantáltan egyedülálló felhasználói élményt nyújt az Ön számára.