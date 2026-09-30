2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ7040D/12
Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára
Kezdje a napot iPod/iPhone készülékéről felhangzó kedvenc zeneszámaival. A beépített Bass Reflex hangszórókkal ellátott tetszetős dokkolórendszer gazdag mélyhangot és erőteljes hangzást nyújt. Igényének megfelelően a rádió hangjára vagy a kettős hangjelzésre is kelhet.
A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.
A Philips univerzális távvezérlő egyetlen gombnyomásával dalok százai között navigálhat egyszerre Philips zenei rendszerén és iPod/iPhone lejátszóján egyaránt. A műsorszámról, az előadóról, az albumról és a műfajról szóló információk megjelenítése mellett olyan gyors és könnyed, egy kézzel is kezelhető vezérlést tesz lehetővé, amely garantáltan egyedülálló felhasználói élményt nyújt az Ön számára.
Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.
Értékelések