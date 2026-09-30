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Gyártás megszűnt

dokkolóegység iPod/iPhone-hoz

AJ7045D/12

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára

Kezdje a napot iPod/iPhone készülékéről felhangzó kedvenc zeneszámaival a Lightning csatlakozónak köszönhetően. A beépített Bass Reflex hangszórókkal ellátott tetszetős Philips dokkolóegység gazdag mélyhangot és erőteljes hangzást nyújt.

Összes előny megtekintése

ezzel a dokkolóegységgel

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • FM, kettős ébresztés

  • 20 W

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.