2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ7050D/12
Ébredjen nagyszerű zenére
Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét Lightning csatlakozón keresztül, és élvezze a telt, tiszta hangzást. A stílusos ébresztőórás rádióval időben ébredhet, és - mivel a készülék további USB porttal rendelkezik - egyszerre több készüléket is tölthet.
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone/iPad készülékhez
USB port a töltéshez
8 W, FM, kettős ébresztés
Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.
A rendszer kimeneti összteljesítménye 8 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” kifejezés rövidítése, amely a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzóba táplált elektromos teljesítmény nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a kapott hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
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