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  • Fénykép a termék elejéről
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Gyártás megszűnt

dokkolóegység iPod/iPhone/iPad készülékekhez

AJ7050D/12

Ébredjen nagyszerű zenére

Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét Lightning csatlakozón keresztül, és élvezze a telt, tiszta hangzást. A stílusos ébresztőórás rádióval időben ébredhet, és - mivel a készülék további USB porttal rendelkezik - egyszerre több készüléket is tölthet.

Összes előny megtekintése

ezzel az iPod/iPhone/iPad dokkolóállomással

Ébredjen nagyszerű zenére

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone/iPad készülékhez

  • USB port a töltéshez

  • 8 W, FM, kettős ébresztés

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

Neodímium hangszóró-meghajtó a gazdag és tiszta hangzás érdekében

8 W RMS kimeneti összteljesítmény

8 W RMS kimeneti összteljesítmény

A rendszer kimeneti összteljesítménye 8 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” kifejezés rövidítése, amely a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzóba táplált elektromos teljesítmény nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a kapott hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.