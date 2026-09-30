8 W RMS kimeneti összteljesítmény

A rendszer kimeneti összteljesítménye 8 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” kifejezés rövidítése, amely a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzóba táplált elektromos teljesítmény nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a kapott hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.