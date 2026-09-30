2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJL308/12
Ébredjen szerettei fotójával!
Tegye örömtelibbé mindennapjait egy Önnek kedves fotóval vagy kedvenc dalával! 7”-es színes kijelzős Philips órás rádió és praktikus USB és SD kártyanyílás – jól indul a nap!
A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön könnyedén megismerheti a megnövelt mennyiségű tartalom által nyújtott kényelmet és szórakozást a USB és SD kártyanyílásoknak segítségével.
Élvezze a fényképei által nyújtott örömöt miközben kedvenc zenéjét, vagy FM-rádióállomását hallgatja. Egyszerűen válassza ki a „Fényképnézegetés zenével” menüpontot, és mindkettőt együtt élvezheti. A Philips órás rádió rendelkezik USB csatlakozóval és SD-memóriakártya nyílással, így Önnek lehetősége van kedvenc MP3 és WMA zeneszámait lejátszani az órás rádión, miközben kedvenc digitális fényképeit nézegeti az LCD kijelzőn.
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