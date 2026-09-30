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Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJL308/12

Ébredjen szerettei fotójával!

Tegye örömtelibbé mindennapjait egy Önnek kedves fotóval vagy kedvenc dalával! 7”-es színes kijelzős Philips órás rádió és praktikus USB és SD kártyanyílás – jól indul a nap!

Összes előny megtekintése

Ébredjen szerettei fotójával!

FM digitális hangolás programhelyekkel

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

USB és SD kártyanyílás a fényképekhez és a zenéhez

USB és SD kártyanyílás a fényképekhez és a zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön könnyedén megismerheti a megnövelt mennyiségű tartalom által nyújtott kényelmet és szórakozást a USB és SD kártyanyílásoknak segítségével.

Zene vagy rádióműsor fényképnézegetés közben

Zene vagy rádióműsor fényképnézegetés közben

Élvezze a fényképei által nyújtott örömöt miközben kedvenc zenéjét, vagy FM-rádióállomását hallgatja. Egyszerűen válassza ki a „Fényképnézegetés zenével” menüpontot, és mindkettőt együtt élvezheti. A Philips órás rádió rendelkezik USB csatlakozóval és SD-memóriakártya nyílással, így Önnek lehetősége van kedvenc MP3 és WMA zeneszámait lejátszani az órás rádión, miközben kedvenc digitális fényképeit nézegeti az LCD kijelzőn.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.