2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJT5300W/12
Bluetooth®
Univerzális töltés
Kettős ébresztés
FM, digitális hangolás
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámait a Bluetooth-kompatibilis hangszórón.
A hangszóró USB portja lehetővé teszi, hogy az okostelefon lemerülése esetén (otthon vagy akár útközben) a mobilkészüléket a hordozható hangszóró akkumulátorával működtesse.
A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
5.0
5-ből
1
Vélemény
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Előnyök
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Hátrányok
Можно сказать, что цена несколько высокая
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJT5300W Радіогодинник
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJT5300W Радіогодинник