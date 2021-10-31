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Összes sorozat

  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
  • Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.

Gyártás megszűnt

Órás rádió

AJT5300W/12

5
| (1) Vélemény
Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.
Induljon a napja teljesen feltöltött állapotban; erről az AJT5300W gondoskodik. Az órás rádiót vezeték nélküli hangszórónak is használhatja, amellyel zenét streamelhet bármely Bluetooth-eszközről. Alvás közben a beépített töltőtartóban feltölthet bármilyen okostelefont, iPhone- és Android-készüléket.
Összes előny megtekintése

Vezeték nélkül hallgathat zenét és töltheti az okostelefonját.

  • Bluetooth®

  • Univerzális töltés

  • Kettős ébresztés

  • FM, digitális hangolás

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámait a Bluetooth-kompatibilis hangszórón.

USB port bármilyen mobilkészülék feltöltéséhez

USB port bármilyen mobilkészülék feltöltéséhez

A hangszóró USB portja lehetővé teszi, hogy az okostelefon lemerülése esetén (otthon vagy akár útközben) a mobilkészüléket a hordozható hangszóró akkumulátorával működtesse.

FM digitális hangolás programhelyekkel

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Előnyök

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Hátrányok

Можно сказать, что цена несколько высокая

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJT5300W Радіогодинник

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJT5300W Радіогодинник

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.