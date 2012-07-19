TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termék elejéről
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben

Gyártás megszűnt

Bluetooth®-os dokkolós hangsugárzó

AS351/12

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját

A Philips AS351/12 dokkolós hangsugárzó egyedülálló hangzást nyújt, és kifinomult stílus jellemzi. Dokkolja Androidos telefonját lejátszáshoz vagy töltéshez. USB segítségével egy másik készüléket is tölthet. A hangsugárzó mellé Songbird is jár, így szinkronizálhatja a telefonján és a számítógépén lévő tartalmat.

Összes előny megtekintése

ezzel a dokkolós hangsugárzóval

Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját

  • Androidos

Intelligens kialakítású FlexiDock Android rendszerű telefonok dokkolásához/töltéséhez

Intelligens kialakítású FlexiDock Android rendszerű telefonok dokkolásához/töltéséhez

A Philips FlexiDock tökéletes az Android rendszerű telefonokhoz. Egyedülálló és intelligens kialakításának köszönhetően a legtöbb Android rendszerű telefon dokkolható - akár a készülék alsó részén, akár oldalt, akár felül található a telefon csatlakozója. A maga kategóriájában úttörő, rendkívüli rugalmasság miatt a különböző gyártók nem szabványosított elhelyezésű és irányú mikro USB csatlakozóval szerelt Android rendszerű telefonjainak is megfelel. A dokkolón azt is be lehet állítani, hogy a telefon álló vagy fekvő helyzetben legyen, így az Android rendszerű telefont a hangsugárzó középpontjába helyezheti.

Bluetooth zenestreaming Android rendszerű készülékről

Bluetooth zenestreaming Android rendszerű készülékről

Hallgassa kedvenc dalait a kiváló hangzást nyújtó hangsugárzón keresztül. Ez a Philips dokkolós hangsugárzó Bluetooth segítségével játssza le az Android rendszerű készülékeken lévő zenét. Egyszerűen töltse le az ingyenes Philips DockStudio alkalmazást, hogy a készülék dokkolása után a Bluetooth automatikusan bekapcsoljon és csatlakozzon. Élvezze felülmúlhatatlan kényelem mellett az erőteljes, kiemelkedő hangzást. Aligha talál mást, ami ilyen jól szól.

A második mobilkészülék töltése USB-n keresztül

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

19/07/2012

Polska

Polska

Sprzęt wart polecenia z uwagi na funkcjonalność i łatwość użytkowania.

Głośnik ze stacją dokującą to bardzo przydatne małe urządzenie, które może ułatwić życie niejednemu użytkownikowi. Philips AS351/12 to stacja dokująca, do której pasują doskonale urządzenia z systemem Android. W moim przypadku jest to smartfon, którego podłączam do stacji i już mogę korzystać z jej funkcjonalności. Generalnie głośnik wykonany jest solidnie, z dobrej jakości materiałów. Przydatną jego funkcją jest możliwość podłączenia zarówno do zasilania sieciowego, jak i korzystania z zasilania bateriami, dzięki czemu można zabierać stację w różne miejsca ze sobą. Stacja jest funkcjonalna. Dzięki oprogramowaniu Fidelio, które instalujemy w telefonie możemy korzystać m.in. z radia internetowego, odtwarzania muzyki bezpośrednio z telefonu, odtwarzania wideo z telefonu, czy też z zegara i wielofunkcyjnego budzika. Dzięki możliwości połączenia smartfona ze stacją poprzez Bluetooth można stację przenosić w różne miejsca w domu, co jest bardzo przydatne. Ja korzystałam z tej możliwości by móc w każdej chwili odtworzyć mojemu synkowi kołysanki wgrane do smartfona, a gdy już nie było to potrzebne szybko przełączyć sprzęt np. na radio internetowe. Obsługa sprzętu jest intuicyjna. Głośnik może umilić i ułatwić życie młodym mamom, które tak jak ja nie mają chwili na słuchanie muzyki, a dzięki stacji jest to możliwe, bo łatwo i szybko można ją włączyć. Mamy mogą zabrać stację ze sobą do wózka na spacer z dzieckiem lub umilić dziecku czas podczas zabawy w ogródku, gdy jest piękna pogoda. Istotna jest też możliwość jednoczesnego ładowania baterii telefonu podczas korzystania ze stacji. Jest to bardzo korzystna funkcja gdyż wiadomo, że smartfony bardzo szybko się rozładowują. Głośnik ze stacją dokującą Philips AS351/12 oceniam pozytywnie. Jest to sprzęt wart polecenia.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt o wielu dobrych funkcjach.

Produkt o wielu dobrych funkcjach. Szczególnie jako ładowarka Androida. Ładny wygląd.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.