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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli dokkolós hangsugárzó

AS360/12

Streameljen zenét, és töltse fel Androidos telefonját

Az AS360 hangsugárzó kiváló hangzást biztosít, és kifinomult stílus jellemzi. Streameljen zenét vezeték nélkül a Bluetooth-on keresztül, így erőfeszítés nélkül élvezheti a zenét; dokkolhatja a gyors töltés érdekében, illetve egy második készüléket is tölthet USB használatával.

Összes előny megtekintése

Streameljen zenét, és töltse fel Androidos telefonját

  • Bluetooth®-os

  • Androidos

  • USB csatlakozó a töltéshez

  • 10 W, akkum. vagy hálózatról üzem.

Egyszerű Bluetooth párosítási minialkalmazás Android telefonhoz

A Google Play oldalról letölthető Philips Bluetooth Audio Connect minialkalmazás segítségével bármilyen Philips Bluetooth audioeszközhöz könnyen csatlakoztathatja és párosíthatja a mobilkészülékét. Érintse meg a minialkalmazást bármilyen Philips Bluetooth audioeszköz automatikus párosításához vagy csatlakoztatásához. Miután megtörtént a párosítás, át is nevezheti és módosíthatja is az ikonokat. A minialkalmazás lehetővé teszi, hogy több Philips audioeszközt is használjon, mivel a különféle Bluetooth-eszközök közötti váltás egyszerű. Egyszerűen érintse meg a kívánt Philips audioeszköz ikonját, és indítsa el a streamelést.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Hi-Fi minőségű, vezeték nélküli Bluetooth®-aptX® zenestreaming

A fejlett technológia révén a Bluetooth® funkción keresztül streamelt hang új szintre emelkedik. A Standard Bluetooth® audio olyan SBC kodeket alkalmaz, amelyet alapszintű hangátvitelre terveztek, ennek következtében a felhasználó nem mindig elégedett vele. A Philips hangsugárzó azonban Hi-Fi Bluetooth®-aptX® vezeték nélküli technológiát mondhat magáénak - ezáltal gazdag, erőteljes és kristálytiszta hangzást produkál. A Philips most olyan hangminőséget nyújt, amit Ön mindig is elvárt, hiszen a legújabb Android™ okostelefonokkal, táblagépekkel és egyéb készülékekkel is kompatibilis a rendszer. Vezeték nélküli zenehallgatás minden eddiginél jobb minőségben.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.