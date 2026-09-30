2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AS360/12
Streameljen zenét, és töltse fel Androidos telefonját
Az AS360 hangsugárzó kiváló hangzást biztosít, és kifinomult stílus jellemzi. Streameljen zenét vezeték nélkül a Bluetooth-on keresztül, így erőfeszítés nélkül élvezheti a zenét; dokkolhatja a gyors töltés érdekében, illetve egy második készüléket is tölthet USB használatával.
Bluetooth®-os
Androidos
USB csatlakozó a töltéshez
10 W, akkum. vagy hálózatról üzem.
A Google Play oldalról letölthető Philips Bluetooth Audio Connect minialkalmazás segítségével bármilyen Philips Bluetooth audioeszközhöz könnyen csatlakoztathatja és párosíthatja a mobilkészülékét. Érintse meg a minialkalmazást bármilyen Philips Bluetooth audioeszköz automatikus párosításához vagy csatlakoztatásához. Miután megtörtént a párosítás, át is nevezheti és módosíthatja is az ikonokat. A minialkalmazás lehetővé teszi, hogy több Philips audioeszközt is használjon, mivel a különféle Bluetooth-eszközök közötti váltás egyszerű. Egyszerűen érintse meg a kívánt Philips audioeszköz ikonját, és indítsa el a streamelést.
A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.
A fejlett technológia révén a Bluetooth® funkción keresztül streamelt hang új szintre emelkedik. A Standard Bluetooth® audio olyan SBC kodeket alkalmaz, amelyet alapszintű hangátvitelre terveztek, ennek következtében a felhasználó nem mindig elégedett vele. A Philips hangsugárzó azonban Hi-Fi Bluetooth®-aptX® vezeték nélküli technológiát mondhat magáénak - ezáltal gazdag, erőteljes és kristálytiszta hangzást produkál. A Philips most olyan hangminőséget nyújt, amit Ön mindig is elvárt, hiszen a legújabb Android™ okostelefonokkal, táblagépekkel és egyéb készülékekkel is kompatibilis a rendszer. Vezeték nélküli zenehallgatás minden eddiginél jobb minőségben.
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