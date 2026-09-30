Élvezze az online zeneszolgáltatás világát

Az online zeneszolgáltatásokra feliratkozni a lehető legjobb döntés, ha zeneszámok széles választékához kíván hozzájutni, és meg akarja szerezni a legfrissebb dalokat. Internet-kapcsolatának köszönhetően bárhol, bármikor hozzájuthat a zenéhez. A Philips vezeték nélküli Hi-Fi-vel még csak a számítógépét sem kell bekapcsolnia az online zeneszolgáltatáshoz.