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Gyártás megszűnt

A1 vezeték nélküli Hi-Fi kapcsolat

AW1000/10

Zenehallgatás Hi-Fi minőségben.Vezeték nélkül.

Hi-Fi rendszerhez csatlakoztatva a Philips Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi kapcsolat teljes „felhő” zenegyűjteményét és internetes rádióállomásait megszólaltatja nappalijában. Androidos vagy Apple hordozható készülékével böngészhet és lejátszást végezhet.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Zenehallgatás Hi-Fi minőségben.Vezeték nélkül.

  • A Hi-Fi vez. nélk. rendszerré alakítása

  • Digit. kimenet és analóg ki-/bemenet

Élvezze az online zeneszolgáltatás világát

Élvezze az online zeneszolgáltatás világát

Az online zeneszolgáltatásokra feliratkozni a lehető legjobb döntés, ha zeneszámok széles választékához kíván hozzájutni, és meg akarja szerezni a legfrissebb dalokat. Internet-kapcsolatának köszönhetően bárhol, bármikor hozzájuthat a zenéhez. A Philips vezeték nélküli Hi-Fi-vel még csak a számítógépét sem kell bekapcsolnia az online zeneszolgáltatáshoz.

Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés

Tökéletes kényelmet nyújtó egyszerű üzembe helyezés

Tökéletes kényelmet nyújtó könnyű üzembehelyezés. Egyszerűsített telepítés - „Plug & Play” termék

Zenestreamelés támogatása UPnP segítségével

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető el.