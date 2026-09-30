2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AW1000/10
Zenehallgatás Hi-Fi minőségben.Vezeték nélkül.
Hi-Fi rendszerhez csatlakoztatva a Philips Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi kapcsolat teljes „felhő” zenegyűjteményét és internetes rádióállomásait megszólaltatja nappalijában. Androidos vagy Apple hordozható készülékével böngészhet és lejátszást végezhet.
A Hi-Fi vez. nélk. rendszerré alakítása
Digit. kimenet és analóg ki-/bemenet
Az online zeneszolgáltatásokra feliratkozni a lehető legjobb döntés, ha zeneszámok széles választékához kíván hozzájutni, és meg akarja szerezni a legfrissebb dalokat. Internet-kapcsolatának köszönhetően bárhol, bármikor hozzájuthat a zenéhez. A Philips vezeték nélküli Hi-Fi-vel még csak a számítógépét sem kell bekapcsolnia az online zeneszolgáltatáshoz.
Tökéletes kényelmet nyújtó könnyű üzembehelyezés. Egyszerűsített telepítés - „Plug & Play” termék
Értékelések
A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető el.