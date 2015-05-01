2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AW3000/10
Zenehallgatás Hi-Fi minőségben.Vezeték nélkül.
Hallgasson zenét vezeték nélkül, valósághű minőségben a Philips Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzóval. Streameljen zenét vezeték nélkül az erőteljes, magával ragadó hangzásvilágú 4 Hi-Fi hangszórón egy kompakt hangsugárzóból.
Valósághű sztereó hangzás
36 W-os, 4 Hi-Fi meghajtó
Analóg bemenet
Az Apple App store és Google Play oldalakról elérhető alkalmazás automatikusan megkeresi a mobiltelefonokat és más kompatibilis készülékeket, amelyek az Ön otthoni Wi-Fi hálózatához csatlakoznak, és a megtalált készülékeket máris használhatja. Vezérelje a zenelejátszást, a hangerő- és hangszín-beállításokat, az online zeneszolgáltatást és az internetes rádióállomásokat bármely eszközről, lakása bármely pontjáról.
A különleges, meghatározott szögben döntött, professzionális Hi-Fi hangszórók biztosítják a magával ragadó, leginkább kiterjesztett hangsugárzást. A hangszórók elhelyezkedése példátlanul dinamikus hangminőséget nyújt, bármelyik szobában tartózkodjék is Ön. Az egyedi kialakításnak köszönhetően pedig nemcsak a hangzás illeszkedik tökéletesen otthonába, de a látvány is.
Egy plusz vonalbemenet segítségével külső zenelejátszó készüléket csatlakoztathat a Philips rendszerbe a vezeték nélküli lehetőségen kívül. Egyszerűen csatlakoztassa a hangsugárzót bármilyen médialejátszó vonalkimenetére, audiokimenetére vagy fejhallgató-csatlakozójára - legyen az a készülék CD/DVD lejátszó, TV vagy MP3 lejátszó.
Díjak
3.0
5-ből
3
Értékelések
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető el.