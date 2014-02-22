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Gyártás megszűnt

Philips FidelioA5 vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzó

AW5000/10

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Zenehallgatás Hi-Fi minőségben.Vezeték nélkül.

Hallgasson zenét vezeték nélkül, valósághű minőségben a Philips Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzóval. Gond nélküli zenestreamelés a 4 Hi-Fi hangszóróval az erőteljes, magával ragadó zenei élményért.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Zenehallgatás Hi-Fi minőségben.Vezeték nélkül.

  • Valósághű sztereó hangzás

  • 60 W, 4 Hi-Fi hangszóró

  • Analóg bemenet

AirStudio+ Lite a zene vezérléséhez mobilkészülékéről

AirStudio+ Lite a zene vezérléséhez mobilkészülékéről

Az Apple App store és Google Play oldalakról elérhető alkalmazás automatikusan megkeresi a mobiltelefonokat és más kompatibilis készülékeket, amelyek az Ön otthoni Wi-Fi hálózatához csatlakoznak, és a megtalált készülékeket máris használhatja. Vezérelje a zenelejátszást, a hangerő- és hangszín-beállításokat, az online zeneszolgáltatást és az internetes rádióállomásokat bármely eszközről, lakása bármely pontjáról.

Döntött hangszóró a szélesebb sztereó hangzásért

Döntött hangszóró a szélesebb sztereó hangzásért

A különleges, meghatározott szögben döntött, professzionális Hi-Fi hangszórók biztosítják a magával ragadó, leginkább kiterjesztett hangsugárzást. A hangszórók elhelyezkedése példátlanul dinamikus hangminőséget nyújt, bármelyik szobában tartózkodjék is Ön. Az egyedi kialakításnak köszönhetően pedig nemcsak a hangzás illeszkedik tökéletesen otthonába, de a látvány is.

Hangbemenet

Hangbemenet

Egy plusz vonalbemenet segítségével külső zenelejátszó készüléket csatlakoztathat a Philips rendszerbe a vezeték nélküli lehetőségen kívül. Egyszerűen csatlakoztassa a hangsugárzót bármilyen médialejátszó vonalkimenetére, audiokimenetére vagy fejhallgató-csatlakozójára - legyen az a készülék CD/DVD lejátszó, TV vagy MP3 lejátszó.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Díjak

  • AWARD-961310 képe

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

22/02/2014

Polska

Polska

Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra

Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető el.