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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Zenehallgatás Hi-Fi minőségben.Vezeték nélkül.
Hallgasson zenét vezeték nélkül, valósághű minőségben a Philips Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzóval. Gond nélküli zenestreamelés a 4 Hi-Fi hangszóróval az erőteljes, magával ragadó zenei élményért.
Valósághű sztereó hangzás
60 W, 4 Hi-Fi hangszóró
Analóg bemenet
Az Apple App store és Google Play oldalakról elérhető alkalmazás automatikusan megkeresi a mobiltelefonokat és más kompatibilis készülékeket, amelyek az Ön otthoni Wi-Fi hálózatához csatlakoznak, és a megtalált készülékeket máris használhatja. Vezérelje a zenelejátszást, a hangerő- és hangszín-beállításokat, az online zeneszolgáltatást és az internetes rádióállomásokat bármely eszközről, lakása bármely pontjáról.
A különleges, meghatározott szögben döntött, professzionális Hi-Fi hangszórók biztosítják a magával ragadó, leginkább kiterjesztett hangsugárzást. A hangszórók elhelyezkedése példátlanul dinamikus hangminőséget nyújt, bármelyik szobában tartózkodjék is Ön. Az egyedi kialakításnak köszönhetően pedig nemcsak a hangzás illeszkedik tökéletesen otthonába, de a látvány is.
Egy plusz vonalbemenet segítségével külső zenelejátszó készüléket csatlakoztathat a Philips rendszerbe a vezeték nélküli lehetőségen kívül. Egyszerűen csatlakoztassa a hangsugárzót bármilyen médialejátszó vonalkimenetére, audiokimenetére vagy fejhallgató-csatlakozójára - legyen az a készülék CD/DVD lejátszó, TV vagy MP3 lejátszó.
Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
obbmar
22/02/2014
Polska
Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra
Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető el.