2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AW9000/10
Zenehallgatás Hi-Fi minőségben.Vezeték nélkül.
Hallgasson zenét vezeték nélkül, valósághű minőségben a Philips Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzókkal. Gond nélküli zenestreamelés az erőteljes hangzásvilágú, pontos sztereó leképezésű 6 Hi-Fi-hangszórón.
Valósághű sztereó hangzás
100 W-os, 6 Hi-Fi meghajtó
Digitális és analóg bemenet
A digitális és analóg audiobemenetek a vezeték nélküli lehetőséggel együtt a variálhatóságot szolgálják. Csatlakoztasson TV-t, Blu-ray lejátszót, játékkonzolt vagy egyéb médialejátszót, és élvezze a kiváló hangminőséget a Philips hangsugárzóin keresztül
Bárki beállíthatja a Fidelio vezeték nélküli Hi-Fi hangsugárzókat – nem kell technikai szakértőnek lennie, hogy a dobozból kivéve 5 perc alatt működésre késszé tegye. Szeretnénk, ha Ön minél hamarabb élvezhetné Fidelio hangsugárzóit, ezért teszünk meg mindent, hogy Ön erőfeszítés nélkül hallgathasson zenét. A Fidelio rendszere egyértelmű és barátságos utasításokkal segít a beállítás során.
A különleges, meghatározott szögben döntött, professzionális Hi-Fi hangszórók biztosítják a magával ragadó, leginkább kiterjesztett hangsugárzást. A hangszórók elhelyezkedése példátlanul dinamikus hangminőséget nyújt, bármelyik szobában tartózkodjék is Ön. Az egyedi kialakításnak köszönhetően pedig nemcsak a hangzás illeszkedik tökéletesen otthonába, de a látvány is.
2.5
5-ből
2
Értékelések
thomas
27/01/2015
Polska
Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi
Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Robert321
05/01/2015
Polska
Kiepski firmware
Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Ez az értékelés a következőhöz készült: AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető el.