2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AZ100W/12
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.
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Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.
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