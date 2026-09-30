2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AZ1133/12
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A karcsú és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc MP3 zeneszámait.
Életformához illő kialakítású
MP3-CD
FM/MW (AM) sztereó hangolóegység
A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.
Csatlakoztassa saját fejhallgatóját ehhez a Philips készülékhez, és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik. Élvezze kedvenc zenéjét nagyszerű hangminőségben, fejhallgatóját a készülékhez csatlakoztatva, anélkül, hogy másokat zavarna.
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