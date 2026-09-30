TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ1133/12

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A karcsú és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc MP3 zeneszámait.

Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • Életformához illő kialakítású

  • MP3-CD

FFM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FFM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez

CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.

Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez

Csatlakoztassa saját fejhallgatóját ehhez a Philips készülékhez, és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik. Élvezze kedvenc zenéjét nagyszerű hangminőségben, fejhallgatóját a készülékhez csatlakoztatva, anélkül, hogy másokat zavarna.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.