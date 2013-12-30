2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AZ1837/12
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Praktikus, életformához illő kialakítás, élvezze a zenét több forrásból, mint például az USB Direct, az MP3-CD vagy a rádió
Életformához illő kialakítású
USB-vel
Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.
A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
1.0
5-ből
1
Vélemény
Gregory
30/12/2013
Polska
Same słabe strony
Jak na oferowaną cenę, produkt niskiej jakości. Występują problemy z odtwarzaniem przy użyciu USB,ma trudności z odczytem, co nie wystepuje w innych urządzeniach.Fatalne przeszukiwanie stacji radiowych, zbyt duża czułość, brak wizualnej identyfikacji.
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1837 Bumbox CD
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1837 Bumbox CD