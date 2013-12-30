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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ1837/12

1

| (1) Vélemény

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Praktikus, életformához illő kialakítás, élvezze a zenét több forrásból, mint például az USB Direct, az MP3-CD vagy a rádió

Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • Életformához illő kialakítású

  • USB-vel

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Műszaki adatok

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Értékelések

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1.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
2

30/12/2013

Polska

Polska

Same słabe strony

Jak na oferowaną cenę, produkt niskiej jakości. Występują problemy z odtwarzaniem przy użyciu USB,ma trudności z odczytem, co nie wystepuje w innych urządzeniach.Fatalne przeszukiwanie stacji radiowych, zbyt duża czułość, brak wizualnej identyfikacji.

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1837 Bumbox CD

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1837 Bumbox CD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.