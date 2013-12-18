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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ1850/12

4

| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Nagyszerű hordozható hangzás

A Philips CD soundmachine szabadjára engedi kedvenc digitális zeneszámait a hordozható zenelejátszóból, és erőteljes hangzást kölcsönöz nekik - bárhol és bármikor.

Összes előny megtekintése

Nagyszerű hordozható hangzás

  • USB-vel

  • Digitális hangolás

Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért

Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért

A kézreálló távvezérlő nyújtotta kényelmet az ujjai alatt érezheti hátradőlve, pihenés közben.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Sprawdza się w codziennym użytkowaniu

Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1850 Bumbox CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1850 Bumbox CD

17/12/2013

Polska

Polska

Dobry sprzęt

Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1850 Bumbox CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1850 Bumbox CD

23/09/2012

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.

Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1850 Bumbox CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1850 Bumbox CD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.