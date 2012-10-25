2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ismerje meg a stílusos és kiváló hangzást
A Philips CD Soundmachine szabadjára engedi a hordozható zenelejátszóról a kedvenc digitális dallamait, és lehetővé teszi, hogy mindegyiket erőteljes hangzásban élvezhesse - bárhol, bármikor. A készüléken USB Direct csatlakozás és egygombos digitális MP3-rögzítés található - és nem kell számítógép sem!
5 W
CD-rippelés
Digitális hangolás
Egyszerűen csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a Philips audiorendszer USB csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy MP3-lejátszóra - egy gombnyomással, számítógép nélkül.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Paweł12344677
25/10/2012
Polska
Doskonały wygląd
Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1880 Bumbox CD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1880 Bumbox CD