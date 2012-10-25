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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ1880/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Ismerje meg a stílusos és kiváló hangzást

A Philips CD Soundmachine szabadjára engedi a hordozható zenelejátszóról a kedvenc digitális dallamait, és lehetővé teszi, hogy mindegyiket erőteljes hangzásban élvezhesse - bárhol, bármikor. A készüléken USB Direct csatlakozás és egygombos digitális MP3-rögzítés található - és nem kell számítógép sem!

Összes előny megtekintése

Ismerje meg a stílusos és kiváló hangzást

  • 5 W

  • CD-rippelés

  • Digitális hangolás

CD-rippelés az egygombos digitális MP3 felvételhez

CD-rippelés az egygombos digitális MP3 felvételhez

Egyszerűen csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a Philips audiorendszer USB csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy MP3-lejátszóra - egy gombnyomással, számítógép nélkül.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

25/10/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd

Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1880 Bumbox CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1880 Bumbox CD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.