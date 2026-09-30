2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AZ1/12
JÁTSSZA LE. HANGOSAN. BÁRHOL
A Philips AZ1 hihetetlen hangerőt biztosít, legyen szó rádió, iPhone/iPad/iPod, CD vagy bármely Bluetooth eszköz lejátszásáról. Az egyérintéses NFC párosításnak köszönhetően minden eddiginél egyszerűbb a Bluetooth zenestreaming. A készülékhez mikrofont vagy gitárt is csatlakoztathat a maradéktalan élményért.
Bluetooth
iPod, iPhone és iPad készülékekhez
CD
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű, vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók hangját ezzel a hangsugárzóval.
Csak tegye fel a hordszíjat, akassza a vállára, és már indulhat is. Méretéből adódóan az AZ1 ideális kísérő a légi utazásokon, így tudását akár a tengerentúlon is bemutathatja. Robusztus kivitelének köszönhetően elég jól bírja a strapát ahhoz, hogy minden bulin nagyszerű hangulatot teremtsen; ha átfordítja a vezérlőpanelt, akkor útközben sem kell tartania a készülék sérülésétől.
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