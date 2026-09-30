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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ1/12

JÁTSSZA LE. HANGOSAN. BÁRHOL

A Philips AZ1 hihetetlen hangerőt biztosít, legyen szó rádió, iPhone/iPad/iPod, CD vagy bármely Bluetooth eszköz lejátszásáról. Az egyérintéses NFC párosításnak köszönhetően minden eddiginél egyszerűbb a Bluetooth zenestreaming. A készülékhez mikrofont vagy gitárt is csatlakoztathat a maradéktalan élményért.

Összes előny megtekintése

Bluetooth vezeték nélküli zenestreaming

JÁTSSZA LE. HANGOSAN. BÁRHOL

  • Bluetooth

  • iPod, iPhone és iPad készülékekhez

  • CD

Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Zenestreamelés Bluetooth™-kapcsolattal valamennyi okostelefonról

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű, vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók hangját ezzel a hangsugárzóval.

Hordszíj és strapabíró kivitel az egyszerűbb hordozhatóságért

Csak tegye fel a hordszíjat, akassza a vállára, és már indulhat is. Méretéből adódóan az AZ1 ideális kísérő a légi utazásokon, így tudását akár a tengerentúlon is bemutathatja. Robusztus kivitelének köszönhetően elég jól bírja a strapát ahhoz, hogy minden bulin nagyszerű hangulatot teremtsen; ha átfordítja a vezérlőpanelt, akkor útközben sem kell tartania a készülék sérülésétől.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.