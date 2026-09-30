Hordszíj és strapabíró kivitel az egyszerűbb hordozhatóságért

Csak tegye fel a hordszíjat, akassza a vállára, és már indulhat is. Méretéből adódóan az AZ1 ideális kísérő a légi utazásokon, így tudását akár a tengerentúlon is bemutathatja. Robusztus kivitelének köszönhetően elég jól bírja a strapát ahhoz, hogy minden bulin nagyszerű hangulatot teremtsen; ha átfordítja a vezérlőpanelt, akkor útközben sem kell tartania a készülék sérülésétől.