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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AZ215S/12
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.
Ezüst színű
3 W
Digitális hangolás
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.
A CD programozható lejátszás funkció segítségével mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, amilyenben szeretné.
2.3
5-ből
3
Értékelések
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Előnyök
vše ok
Hátrányok
nic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S CD Soundmachine
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S CD Soundmachine
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Előnyök
Žiadne
Hátrányok
Nefunkčný prehrávač CD
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S CD Soundmachine
Használat dátuma 2021-12-11
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S CD Soundmachine
Használat dátuma 2021-12-11
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Előnyök
mały, lekki
Hátrányok
Wymienione w recenzji
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S Bumbox CD
Használat dátuma 2024-05-04
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ215S Bumbox CD
Használat dátuma 2024-05-04