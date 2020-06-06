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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ328/12

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.

Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • kazetta

  • 2 W

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Automatikus leállítású kazettás deck

Automatikus leállítású kazettás deck

0

CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez

CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

06/06/2020

Magyarország

Magyarország

Sok lejátszási lehetőség

Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.

Előnyök

Rengeteg féle lejátszási mód.

Hátrányok

A hangminőség lehetne jobb.

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ328 CD Soundmachine

Használat dátuma 2018-06-06

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ328 CD Soundmachine

Használat dátuma 2018-06-06

21/12/2015

Polska

Polska

Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.

Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ328 Bumbox CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ328 Bumbox CD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.