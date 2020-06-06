2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.
CD, MP3-CD, USB, FM
kazetta
2 W
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
0
A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
supermario4ever
06/06/2020
Magyarország
Sok lejátszási lehetőség
Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.
Előnyök
Rengeteg féle lejátszási mód.
Hátrányok
A hangminőség lehetne jobb.
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ328 CD Soundmachine
Használat dátuma 2018-06-06
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ328 CD Soundmachine
Használat dátuma 2018-06-06
Kazik54
21/12/2015
Polska
Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.
Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ328 Bumbox CD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ328 Bumbox CD