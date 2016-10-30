2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Nagy teljesítményű hordozható hangrendszer
Élvezze hordozható eszközein található digitális zenéjét a Philips AZ3856/12 CD Soundmachine készüléken az USB Direct lejátszásnak, a Bass Reflex hangsugárzóknak és a 2x4 W RMS kimeneti összteljesítménynek köszönhetően – bárhol, bármikor.
8 W-os
USB és kazettás
Digitális hangolás
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Csatlakoztassa saját fejhallgatóját ehhez a Philips készülékhez, és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik. Élvezze kedvenc zenéjét nagyszerű hangminőségben, fejhallgatóját a készülékhez csatlakoztatva, anélkül, hogy másokat zavarna.
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5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
papamaci
30/10/2016
Magyarország
kiváló
kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ3856 CD Soundmachine
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ3856 CD Soundmachine
A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.