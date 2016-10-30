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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ3856/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Nagy teljesítményű hordozható hangrendszer

Élvezze hordozható eszközein található digitális zenéjét a Philips AZ3856/12 CD Soundmachine készüléken az USB Direct lejátszásnak, a Bass Reflex hangsugárzóknak és a 2x4 W RMS kimeneti összteljesítménynek köszönhetően – bárhol, bármikor.

Összes előny megtekintése

8 W RMS kimeneti összteljesítménnyel

Nagy teljesítményű hordozható hangrendszer

  • 8 W-os

  • USB és kazettás

  • Digitális hangolás

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez

Csatlakoztassa saját fejhallgatóját ehhez a Philips készülékhez, és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik. Élvezze kedvenc zenéjét nagyszerű hangminőségben, fejhallgatóját a készülékhez csatlakoztatva, anélkül, hogy másokat zavarna.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

30/10/2016

Magyarország

Magyarország

kiváló

kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló.kiváló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ3856 CD Soundmachine

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ3856 CD Soundmachine

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.